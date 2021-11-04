تراند اليوم : ابتسامة مذيعة “العربية” كادت تتسبب بطلاق زوجين سعوديين

دبي ـ مشرق نيوز

إنتشرت عبر وسائل التواصل أخبار، تُشير إلى أنّ زوجين سعوديين أوشكا على إعلان الطلاق، بعد خلافٍ عنيف نشب بينهما، عقب تكرار الزوج الإطراءات والمديح وإبداء إعجابه بإحدى المذيعات.

وقد تبيّن أنّ الزوج مُعجب جدّاً بابتسامة المذيعة العراقية المقيمة في الإمارات، بقناة العربية الإخبارية، سهير القيسي، وقد هدّدته زوجته بطلب الطلاق بعد تكرار الموضوع مؤخراً وطغيانه على أحاديثهما.

وفي سياق منفصل، لا زالت القيسي تتابع نشاطاتها مع برنامج الغذاء العالمي، حيث تحدّثت مؤخراً عن أوضاع النازحين العراقيين واصفةً ذلك بـ”وصمة عار في جبين الإنسانية”، وفيما تعهدت ببذل الجهود لتوفير العيش الآمن للأسر النازحة، دعت إلى الالتزام إنسانيا وأخلاقيا تجاه أوضاع تلك الأسر.