تراند اليوم : فوائد الحجامه للنساء..

فوائد الحجامه للنساء واضرارها..

تتميز المرأة عن الرجل بأنها تمر بمرحلة الدورة الشهرية والتي تفقد من خلالها الكثير من الدم الفاسد والمتجلط بشكل دورس وهو ما يجعلنا نتساءل ما هي فوائد الحجامه للنساء، لا يجب أن تقوم المرأة بالاحتجام حتى تبلغ سن اليأس وذلك بسبب توقف الدورة الشهرية عندها وهو ما يستدعي قيامها بالحجامة في سبيل التخلص من الدم الفاسد، وفوائد الحجامة للنساء هي كما يلي :

فوائد الحجامة للبنات.

تخليص النساء من الدم الفاسد الموجود في داخل الجسم.

الحد من الإصابة بالجلطات القلبية الناجمة عن تراكم الدم الفاسد في الجسم.

الحد من الكثير من الأمراض التي تتعرض لها النساء.

التخلص من آلام الرأس والصداع.

العمل على تقليل فرص الاصابة بداء السكري.

معالجة اضطرابات الدورة الشهرية.

علاج مشاكل تكيس المبايض.

علاج ضعف التبويض.

علاج مشاكل الروماتيزم.

وفي ضوء ما تعرفنا عليه من فوائد الحجامه للنساء، والتي تقدم الكثير من الحلول للمشكلات والمعضلات الصحية التي تتعرض لها الكثير من النساء، فإن لجوء النساء للحجامة يجب أن لا يترافق مع فترة الحمل وكذلك النساء اللواتي يعانين من فقر الدم والأنيميا يجب أن لا يلجأن للحجامة، والتي تبقى سنة نبوية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقوه به الحجامة من تجديد للدم والتخلص من الدم الفاسد.