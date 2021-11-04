تراند اليوم : هل تملك 25 مليون دولار؟

تبيع الممثلة الأميركية المخضرمة، الحائزة على عدة جوائز أوسكار، ميريل ستريب، شقتها المكونة من 4 غرف في مدينة نيويورك، مقابل 24,5 مليون دولار.

وتقع الشقة على سطح أحد المباني، مع مصعد خاص، وتحظى بإطلالة على نهر هدسون.

وتتميز الشقة بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، وشرفة بمساحة 10 أقدام يمكن الوصول إليها من جميع الغرف تقريبا، وتتكون من 4 غرف نوم، و"3 حمامات ونصف".

ويضم الجناح الرئيسي مرحاضين، بالإضافة إلى منطقتين مخصصتين لتغيير الملابس.

أما المطبخ، فيحتوي على أرضيات من خشب الجوز البرازيلي، ومزود بثلاجة كبيرة وموقد للطبخ من 6 عيون، وفرن، وغسالة صحون.

ويوجد في المبنى أيضا بواب يعمل على مدار 24 ساعة، وجيم وغرفة للدراجات وموقف للسيارات.