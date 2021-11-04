تراند اليوم : فوائد حليب الناقة واضراره

فوائد حليب الناقة

حليب الناقة ابيض اللون واحيانا ياخذ على اللون الاصفر مذاقه حلو الى الحاد والمالح، وذلك حسب عمر الناقة، ومرحلة الانتاج ونوع العلف الذي يتغذى عليه وطبيعة ماء الشرب يلعبان دورا في مذاقه ولونه، ويطلق على الحليب عند حلبه مباشرة من ضرع الناقة بالحليب السخن، وهو حليب تعلو فوقه الرغوة، ومذاق رغوة حليب الابل لذيذة جدا، ويشرب حليب الابل ساخنا او باردا، ولا يخرج منه زبد كحليب البقر والغنم، ولكن انه يوجد فيه دهن يسمى بجبو ينوب عن الدهن، وهو اخف من السمنة ويمكن حفظه لمدة طويله في حالته الطازجة، وله العديد من الفوائد التي يمكن ان تعود على الجسم بالفائدة الكبيرة والتي هي :

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c.

يحتوي على نسبة قليلة من الدهن مقارنة مع حليب الحيوانات الأخرى.

يحمي الأمعاء من بعض أنواع البكتريا الضارة التي تسبب فساد الأغذية داخل الأمعاء في الجسم، فهو يقاوم نشاط البكتريا، ويضعفها.

يكون احتمال الإصابة بالحمى المالطية أقلّ من جميع أنواع حليب الحيوانات الأخرى.

يقي الإنسان من حدوث هشاشة العظام، ومنع تآكلها عند المسنين، وكذلك الوقاية من الكساح عند الأطفال؛ لاحتوائه على نسبة عالية من أملاح الكالسيوم، والفسفور.

يطرد كافة أنواع الجراثيم من الجسم؛ لأنه مضاد للتخثر، والتجرثم، والتسمم.

يعد علاجاً فعالاً لكثير من الأمراض، مثل: الزكام، والحمى، والتهاب الكبد الوبائي، وفقر الدم، والسل.

يعالج بعض الأمراض الباطنية، مثل: قرحة المعدة، والقولون ، ويعد كذلك منظماً ممتازاً، فيخفض ما هو مرتفع، ويرفع ما هو منخفض لمرضى السكري، والضغط.

يعد علاجاً فعال للمصابين بمرض السكري، وذلك نتيجة للإعياء الكبدي لديهم، وذلك لأنه يحتوي على كمية جيدة من البروتين يشبه كثيراً هرمون الإنسولين.

يعمل كملين جيد، ومدر للبول، ويعالج الضعف العام في الجسم.

يساهم في علاج مشاكل الطحال، والدرن، والربو، والبواسير.

يساعد في علاج مرض التوحد دون ترك أي آثارٍ جانبية على الأطفال.

يعالج حساسية الطعام، ومشاكل القناة الهضمية؛ لقدرته على مقاومة البكتيريا والفيروسات، الأمر الذي يساهم في شفاء الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية.

اضرار حليب الناقة

المشكلة الوحيدة ان لبن الابل انه يستهلك بشكل غير مبستر، هذا الامر الذي يجعل الانسان يصاب بالعديد من مسببات الامراض الحيوانية، حيث ان لبن الابل يحتوي على عدد كبير من البكتيريا المسببة للامراض، وبشكل اكبر من البان الماعز والماشية، ويتزايد حجم الخطر في الاصابة بالامراض حب الزيادة في استخدام الابل كحيوانات مستأنسة.