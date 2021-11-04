تراند اليوم : فوائد زيت السمسم كاملة..

تتوفر العديد من الفوائد الصحية المختلفة لزيت السمسم حيث انه يدخل في الكثير من الوصفات الطبية والعلاجية وهو من اشهر انواع الزيوت الطبيعية النباتية وممتلئ بالمكونات والخصائص المفيدة للبشرة والشعر ومكافحة الشيخوخة فيحتوي زيت السمسم علي فيتامين هـ وهو أحد مضادات الأكسده ويحتوي علي النحاس والحديد والماغنيسيوم وفيتامين ب 6 والزنك فهي تعمل علي تحسين عملية التمثيل الغذائي وتدعم الانزيمات

فوائد زيت السمسم

فوائد زيت السمسم مهمة جدا لصحة الفرد بشكل كبير والتي اثبتت فاعليتها في مجال التجميل بشكل عام

فوائد زيت السمسم على الشعر..

منع تساقط الشعر وتقويته من جذوره

معالجة تلف الشعر لانه يغذي جذور فروة الراس بعمق

ازدياد لمعان الشعر ورونقه اذا تم استخدامه بانتظام

انبات الشعر ومنع تقصف اطرافه وبفضل في هذه الحالة تدليك فروة الراس بزيت السمسم الدافئ

التخفيف من اجهاد فروة الراس

ترطيب الشعر بشكل ممتاز ويفضل خلطة مع اي نوع كم كريم الشعر وتركه يوم واحد قبل غسله

معالجة جفاف فروة الراس وبالتالي اباده القشرة

يحمي الشعر من اشعة الشمس فوق البنفسجية وبالتالي التقليل من تلف الشعر

ينعم الشعر ويقلل ظهور الشيب

فوائد زيت السمسم للبشرة..

علاج الشيخوخة

ازاله البقع الجلدية

يحسن مرونة البشرة و الملمس

يقلل من ظهور الندبات

علاج الكعوب المتشققة واليدين الجافة

يحمي البشرة من التلف

منع العدوى البكتيرية

اصلاح خلايا الجلد التالفة

يبطئ الشيخوخة

مرطب للبشرة

الحصول علي بشرة شابة

علاج حب الشباب

فوائد زيت السمسم على الصحة..

يستخدم زيت السمسم لصحة وجمال الفم كما يدخل بالعديد من المستحضرات الطبية الخاصة بالعناية بالفم والاسنان

يساعد في منع مرض السكري بفضل المغنيسيوم وغيره من العناصر الغذائية الموجودة في بذور السمسم

يعرزز صحة القلب عن طرق منع افات تصلب الشرايين لانه يحتوي علي مضادد للاكسده ومركب مضاد للالتهابات المعروف باسم سيسامول الذي يزيد من الخصائص المضادة لتصلب الشرايين

تقوية العظام وهو تقريبا مادة توفر انواع كثيرة من المواد الغذائية للعظام مثل الزنك والمعادن التي تعزز صحة العظام

يقلل من ارتفاع ضغط الدم وتنظيم مستوي الكوليسترول في الدم

مضاد للاكتئاب فهو يحافظ علي مستوري السيروتونين المستقرة لمنع التوتر او تقلب لمزاج

يخفض نسبة الكوبيسترول في الدم

تحسين مستوي الهيموغلوبين فهي وسيلة رائعة للوصول الي المعدل الطبيعي

مساعد للهضم يحتوي علي مصدر كبير من الالياف وبالتالي تساعد وتحسن من عملية الهضم

تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي فلديه القدروة علي تقديم الاغاثة من مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو

محاربة السرطان

فوائد زيت السمسم للاطفال الرضع

لزيت السمسم فوائد كثيرة بالنسبة للاطفال الرضع فهو يعمل علي تحسين نمو الاطفال ويساعدهم علي النوم بشكل افضل ويساعد علي تدفق الدم للشرايين وتعزيز نمو هرمونات الانسولين

فوائد زيت السمسم للقولون..

حيث يعمل زيت السمسم علي تحسين الهضم حيث يتم وضع معلقة من الزيت داخل فمك علي الريق صباحا ثم تتركها في فمك لمدة ربع ساعة قبل ان تبصقها

فوائد عامة لزيت السمسم..