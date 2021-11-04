تراند اليوم : للالعاب البدنية فوائد صحية عديدة اذكر بعضا منها

أنواع الرياضات البدنية

قبل أن نتعرف وإياكم على جواب السؤال الذي عنوانه هو ” للالعاب البدنية فوائد صحية عديدة اذكر بعضا منها “، سنكون معكم وسنُطلعكم على بعض الأنواع المعروفة من الرياضات البدنية التي يتمّ إحيائها وممارستها من قبل الكثير من الناس، بل وتُقام مباريات وماراثونات لها في أهمّ وأكبر الدول في العالم، ومن هذه الأنواع هي:

رياضة الركض.

رياضة المشي.

رياضة السباحة.

كرة القدم.

كرة السلة.

كرة الطائرة.

التنس الأرضي.

رفع الأثقال.

الوثب الطويل.

للرياضة بشكل عام أهمية وفائدة كبيرة، تعود على جسم الانسان سواء على المدى البعيد أو على المدى القريب، لذا نجد أنّ الكثير من الناس أصبحوا يهتمّوا اهتمامًا واضحًا بممارسة الرياضة فقد أكّدت الدراسات كافة أنّ الرياضة البدنية من شأنها أن تعود على الجسم بالفوائد الآتية:

التخفيف من الكوليسرتول الضار.

الححد من الاصابة بالجلطات.

تخسيس الوزن.

بناء قوّة عضلية.

تنشيط الدورة الدموية.

تقوية المفاصل والعظام.

اكساب الانسان راحة نفسية ناتجة عن تفريغ الطاقة السلبية فيه.

تعرفنا هنا على اجابة نشاطكم الذي سعيتم للحصول عليها وهو للالعاب البدنية فوائد صحية عديدة اذكر بعضا منها، وأطلعناكم على الأهمية التي تدور حول ممارسة الرياضة البدنية بأنواعها.