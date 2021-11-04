تراند اليوم : ارتفاع التضخم السنوي في مصر

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 14.2 بالمئة في أغسطس، من 13.5 بالمئة في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8 بالمئة في أغسطس، مقارنة مع يوليو.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.