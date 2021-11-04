تراند اليوم : التوحد قد يرتبط باصابة الحامل بالعدوى البكتيرية

يعرف التوحد بانه اضطراب يؤثر على الأطفال في مرحلة عمرية مبكرة ويتسبب بضعف التواصل والتفاعل الاجتماعي وتظهر اعراض الاصابة عادة قبل بلوغ الطفل عامه الثالث .

أخبار الطبي .اظهرت دراسة حديثة ان اصابة السيدة الحامل بالعدوى عند الادخال للمستشفى تزداد فرصة ولادتهن لطفل مُصاب بالتوحد , اذ عمل الباحثون على اجراء دراسة اشتملت على 407 طفل مصاب باضطرابات التوحد و 2075 طفل غير مصاب بالمرض لايجاد العلاقة بين اصابة الام بالعدوى أثناءالحمل وولادة طفل مُصاب بالتوحد .

لم يُثبت الباحثون العلاقة بين تشخيص اصابة الام بالعدوى وخاصة البكتيرية أثناء الحمل و اصابة طفلها بالتوحد , الا انه ثبت أن السيدات اللواتي أصبن بالعدوى أثناء الاقامة بالمستشفى ازدادت فرصة ولادتهن لأطفال مُصابين بالتوحد وبنسبة عامة تصل الى 1.48 مقارنة ب 1.58 للمُصابات بالعدوى البكتيرية و 1.36 للمُصابات وبشكل متكرر بالعدوى أثناء الحمل .