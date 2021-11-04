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تراند اليوم : التوحد قد يرتبط باصابة الحامل بالعدوى البكتيرية

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يعرف التوحد بانه اضطراب يؤثر على الأطفال في مرحلة عمرية مبكرة ويتسبب بضعف التواصل والتفاعل الاجتماعي وتظهر اعراض الاصابة عادة قبل بلوغ الطفل عامه الثالث .  

أخبار الطبي .اظهرت دراسة حديثة ان اصابة السيدة الحامل بالعدوى عند الادخال للمستشفى تزداد فرصة ولادتهن لطفل مُصاب بالتوحد , اذ عمل الباحثون على اجراء دراسة اشتملت على 407 طفل مصاب باضطرابات التوحد و 2075 طفل غير مصاب بالمرض لايجاد العلاقة بين اصابة الام بالعدوى أثناءالحمل وولادة طفل مُصاب بالتوحد .

لم يُثبت الباحثون العلاقة بين تشخيص اصابة الام بالعدوى وخاصة البكتيرية أثناء الحمل و اصابة طفلها بالتوحد , الا انه ثبت أن السيدات اللواتي أصبن بالعدوى أثناء الاقامة بالمستشفى ازدادت فرصة ولادتهن لأطفال مُصابين بالتوحد وبنسبة عامة تصل الى 1.48 مقارنة ب 1.58 للمُصابات بالعدوى البكتيرية و 1.36 للمُصابات وبشكل متكرر بالعدوى أثناء الحمل .

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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