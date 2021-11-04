تراند اليوم : الأذكياء أكثر قدرة على الثقة بالآخرين

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أنّ الأذكياء هم أكثر عرضة للثقة بالآخرين بصورة أسرع، مقارنة بالأشخاص الأقل ذكاء.

وقد عكف فريق بحثي بقيادة كارل نوا رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة "أوكسفورد" على تقديم استطلاع رأي على عينة من البالغين في الولايات المتحدة على مدى عامين، حيث طلب من المشاركين الإجابة عن عدد من الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى السلوكيات والمواقف الاجتماعية. وفقاً لمجلة "بلوس وان". واستنتج الباحثون أنّ الأشخاص الذين سجلوا أرقاماً كبيرة على مقياس الذكاء كانوا أكثر سرعة في الثقة بالآخرين مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بذكاء أقل.

وكان استنتاج آخر قد أفاد بأنّ الأفراد الأذكياء يميلون إلى أن يكونوا أكثر قدرة على تحديد الحوافز لجذب الناس إليهم وجعلهم يفكرون مثلهم.

الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تصبح ذكيًّا وذلك بتعلمك كل يوم شيئًا جديدًا. بمحافظتك على لياقة عقلك مثلاً عن طريق حل الألغاز، التركيز على التعلم التراكمي وخير مثال على ذلك هو تعلم لغة جديدة، البحث عن هواية جديدة: اختر لنفسك هواية تجعلك تشغل دماغك بشكل لم تكن تفعله من قبل، تناول الطعام بشكل سليم: ومثال على لك تناول أطعمة مثل: القرنبيط، والسبانخ، والطماطم، والتوت والأسماك والتي تساعد على تحسين وظائف المخ.