تراند اليوم : ابطال المسلسل الامريكي الجريء والجميلة يصورون في قصر الامارات

ابطال المسلسل الامريكي الجريء والجميلة يصورون في قصر الامارات

ابوظبي – جمال المجايدة

التقي اعضاء فريق المسلسل الامريكي الشهير "الجريء والجميلة " اليوم في قصر الامارات مع الصحافيين والاعلاميين ودار حوار مفتوح حول بدء تصوير عدد من حلقات المسلسل في ابوظبي .

وقال المنتج والكاتب الرئيسي للمسلسل برادلي بيل انه واعضاء الفريق يفخرون بتصوير حلقات المسلسل في قصر الامارات الذي وصفه بانه من اعظم الابداعات الانسانية في السياحة والثقافة علي مستوي العالم .

وسئل عن اسباب اختيار قصر الامارات وابوظبي لتصوير المسلسل قال برادلي / انها المرة الاولي منذ 26 عاما يتم تصوير بعض حلقات "الجريء والجميلة " خارج الولايات المتحدة الامريكية .

وقال ان هذا المسلسل الذي يشاهده اكثر من 30 مليون شخص في العالم سوف يحقق انطلاقة جديدة لتصوير بعض حلقاته في قصر الامارات .

واضاف قائلا / لقد اخترنا التصوير في دولة الامارات لانها واحدة من اجمل دول العالم واكثرها نموا وتطورا واستقرارا , مؤكدا انه لاتوجد دولة في المنطقة شهدت مثل هذا النمو السريع والازدهار الحقيقي خلال الخمسين عاما الماضية /.

وذكر / ان ابوظبي مدينة جميلة و مذهلة بكل المقاييس وتلفت اهتمام الناس في كل مكان ونحن جئنا الي هنا لتحقيق اضافة نوعية لعملنا الفني الذي يثير شغف ملايين الناس حول العالم/

واضاف / انني وفريق العمل من ممثلين ومخرجين وفنيين سعداء جدا للقدوم الي هنا حيث اتاحت لنا هذه الزيارة التعرف علي النمو الحضاري والعمراني المذهل في أبوظبي ودبي، كما أن التقارب الرائع بين الثقافات العالمية المتعددة يخلق حالة من التناغم المميزة التي تضفي المزيد من الرونق إلى الإمارات/ .

واعرب مدير عام قصر الامارات هولغر شروث عن سروره لاستضافة فريق مسلسل "الجريء والجميلة " الحاصل علي العديد من جوائز الإيمي والذي تم إطلاقه قبل أكثر من 26 عاماً .

واشاد بالتعاون مع منطقة ابوظبي الاعلامية الحرة توفورفيفتي فور لانجاز هذا العمل الفني الرائع الذي يقدم قصر الامارات وابوظبي والدولة عموما الي ملايين المشاهدين لهذ المسلسل المعروف عالميا .

وختم هولغر قائلا / ونحن على ثقة بأن الحلقات الجديدة من المسلسل والتي سيتم تصويرها في قصر الامارات ستحقق نجاحاً منقطع النظير محليا و عربيا وعالميا /.

ومن المقرر ان يتم بث الأجزاء المكونة من ثماني حلقات، التي تم تصويرها في قصر الامارات وفي دبي بالولايات المتحدة خلال الفترة من 3 مايو حتى 6 يونيو المقبلين . وتعرض على شاشة دبي ون للمشاهدين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال عام 2015 .

يذكر أن المشاهد التي سيتم تصويرها في الامارات تقضي بأن يأتي رجل الأعمال "دولار بيل سبنسر" (دون ديامون) وخطيبته "بروك لوغان" (كاثرين كيلي لانغ) للزواج في الإمارات، فيما يظهر زوجها السابق "ريدج فورستر" (ثورستن كاي) ويربك هذه العلاقة الرومانسية، عبر رحلة مليئة بالمغامرات.

الممثل دون ديامون علق على اختيار الإمارات موقعاً للتصوير بالقول: "بكل بساطة أنا أفضل التصوير في أماكن مختلفة"، مبدياً في الوقت نفسه، اعجابه بابوظبي ودبي وخاصة قصر الامارات وبرج خليفة وفندق اتلاتنس .

فيما قالت الممثلة كاثرين كيلي "أحب القدوم الي هناك مع عائلتي بعد الانتهاء من التصوير فقصر الامارات رائع ومدهش وانا سعيدة جدا بهذه الرحلة الفنية ".

وشاهد مئات الملايين في امريكا والعالم علي مدار 27 موسماً أكثر من 7000 حلقة،

خلال ال 26 عاماً على بدء أحداث مسلسل "الجريء والجميلة" (The Bold and the Beautiful) .