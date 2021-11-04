تراند اليوم : أطباء بغزة ينجحون باستئصال تيبس لفك طفل

غزة / الخليج 365

نجح فريق طبي في مجمع الشفاء بقسم جراحة الفم والوجه والفكين في غزة من إجراء عملية نوعية لطفل مريض يبلغ من العمر ثلاث سنوات كان يعانى من تيبس في مفصل الفك.

وأجرى العملية استشاري جراحة الفم والوجه والفكين حازم ميلاد بمساعدة كل من عماد المجدلاوي والدكتور علي عوده.

وقال ميلاد أن المريض كان يعاني من تيبس في مفصل الفك في الجهتين اليمنى واليسرى ومقدار فتحة الفم بين الاسنان لا تتجاوز نصف سم، مما أدى إلى عدم قدرته على مضغ الطعام وعدم النطق بشكل صحيح بالإضافة إلى تأخر نمو الفك السفلي مما سبب اضطرابات في التنفس وتكرار التهابات المجاري التنفسية العليا و تسوس الأسنان.

وأضاف أنه وبعد عمل الفحوصات الإكلينيكية والأشعة المقطعية والتصوير ثلاثي الأبعاد تبين وجود التئام بين رأس المفصل والعظم الصدغي في كلا الجهتين اليمنى واليسرى وتقرر إجراء العملية لاستئصال التيبس العظمي ولإصلاح وظيفة المفصل.

وبيّن ميلاد أن أهمية العملية تكمن في الوصول إلى منطقة المفصل التي تحتوي على العصب الوجهي والشرايين الرئيسية المغذية لمنطقة الفك و الوجه دون احداث ضرر لأي منها ومن جهة أخرى صعوبة إدخال أنبوب التخدير بسبب عدم مقدرة المريض على فتح فمه.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استئصال للتيبس العظمي للجهتين في نفس العملية لفك طفل يبلغ من العمر ثلاث أعوام.