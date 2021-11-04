تراند اليوم : احذر القبلة.. قد تؤدي بك للموت!!

بكين- الخليج 365:

كادت قبلة أن تودي بحياة شاب إلى الموت، حيث نقل شاب صيني إلى المستشفى، إثر قبلة وداع لسلحفاة قبل إطلاقها في البرية.

ويذكر أن الشاب الولهان من إقليم فوجيان الصيني، بصدد إطلاق السلحفاة في البرية ولكنه قرر أن يقبلها قبلة الوداع أولا. ولسوء حظ الشاب أن السلحفاة أطبقت بقوة على الشفة العليا للشاب لفترة طويلة إلى أن تدخل صديق وحرره من فكيها ثم قام بنقل صديقه إلى المستشفى.

يشار أن هذا النوع من السلاحف يعود إلى أميركا الشمالية ويعيش في المياه العذبة ويتصف بخطورته الشديدة، ويمكن أن تعمر لـ160 عاما وتتميز بفكين قويين وتسمى بـ"النهاشة".