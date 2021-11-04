تراند اليوم : بحر غزة يقذف بعشرات الآلاف من مواليد قناديل البحر الحمراء الصغيرة للشاطئ

بحر غزة يقذف بعشرات الآلاف من مواليد قناديل البحر الحمراء الصغيرة للشاطئ

غزة / الخليج 365

القى بحر غزة خلال المنخفض الجوي بأعداد كبيرة جدا تقدر بعشرات الآلاف من مواليد قناديل البحر الحمراء الصغيرة ، ومعها أعداد من قناديل البحر البيضاء الكبيرة، إلى رمال الشاطئ لأول مرة.

وأكد الصيادون أن أعدادًا كبيرة جدًا من مواليد قناديل البحر الحمراء الصغيرة ، ومعها أعداد من قناديل البحر البيضاء الكبيرة، قذفتها الأمواج خلال أيام المنخفض الجوي الأخير بسبب دفع التيار القوي من جهة الغرب.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن قناديل البحر البيضاء هي التي تخرج عادة إلى شاطئ بحر غزة في شهري يوليو وأغسطس وأحيانًا تخرج هذه بكميات تغلق المياه القريبة من الشاطئ إضافة إلى الشاطئ".

يشار الى ان هذه المرة الأولى التي يشاهد فيها المواطنون عشرات الالاف من مواليد قناديل البحر بلونٍ أحمر، ومعها أعداد من قناديل البحر البيضاء الكبيرة، ولعل الغريب هو أن هذا القنديل الأحمر يشبه السلحفاة الصغيرة والسلطعون .

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