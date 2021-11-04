تراند اليوم : . زواج الأقارب يفاقم الأمراض الوراثية بالسعودية

واضح عميد كلية الطب في جامعة الملك فيصل بالأحساء د. وليد بن حمد البوعلي أن آخر الإحصائيات العالمية كشفت عن ارتفاع معدلات الإصابات بالأمراض الجينية الوراثية بالمملكة حيث وصلت النسبة إلى 5, 3 إلى 4 % بينما تتراوح النسب العالمية ما بين 1-3 %، وأكد أن هذه الإصابات شهدت ارتفاعاً غير مسبوقاً في العقود الأربعة الماضية، جراء زواج الأقارب التي تشكل 60% من حالات الزواج في المملكة.

ووفقا لجريدة الرياض فقد أضاف البوعلي ان هناك تنوعا بالأمراض الوراثية في المملكة، كأنيميا البحر الأبيض المتوسط (ابيضاض الدم)الثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي (في المنطقة الشرقية والجنوبية)، وأمراض حموضة الدم والنخاع الشوكي العضلي (في المنطقة الوسطى)، بدوره أكد ل "الرياض" الدكتور أحمد بن محمد السليمان مدير مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء المنسق العام لبرنامج الفحص قبل الزواج في المحافظة استشاري أمراض الدم، لافتاً إلى أنها باتت ثقافة فكرية واضحة للعيان حولت القرار الحكومي إلى ثقافة مجتمعية واعية