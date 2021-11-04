تراند اليوم : النيابة تستدعى أحمد عز لمواجهته بعقد زواجه من المطربة أنغام

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب بإرسال طلب حضور للفنان أحمد عز، للاستماع لأقواله ولمواجهته بحافظة المستندات، التى قدمها عاصم قنديل محامى الفنانة زينة، وفيها عقد زواج رسمى، بالمطربة أنغام بتاريخ 25 يونيو2011، بالرغم من نفيه فى أقواله، أمام عمرو غايش مدير النيابة بسكرتارية سيد سامى، زواجه من قبل وعرض صور فوتوغرافية تجمعه وزينة بأمريكا عليه، بعد أن قال محاميها إنها التقطت لهما أثناء قضاء شهر العسل.

كما سيتم مناقشة أحمد عز فى رسائل نصية قدمتها زينة تفيد بوجود شخص يدعى هانى، كان يتفاوض مع عز، لإجراء تحليل "d.n.a" على "الوابسات" ويطالبه الوسيط فيها بتسوية النزاع ومشكلة توءم الفنانة زينة، إلا أن الفنان كان دائمًا يرفض تسوية المشكلة، ويرفض الاعتراف بطفلى الفنانة زينة.