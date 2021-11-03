تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 14 HD الهيبة جبل الحلقة 14 كاملة HD الهيبة الجزء الخامس الحلقة 14 كاملة HD

حقق المسلسل الدرامي السوري الهيبة نجاح كبير في الوطن العربي حيث تابع جمهور المسلسل مواسمه التي تم عرضها خلال المواسم الرمضانية السابقة، إلا أن المسلسل لا يزال يُتابع إلى الآن من قبل الكثيرين، فنجاحات المسلسل لا تزال مستمرة، المسلسل من بطولة الفنان تيم حسن المعروف بين الجمهور بأداءه المؤثر والرائع بالإضافة إلى أنه يتمتع بشخصية جذابة أسرت الكثير من الفتيات في الوطن العربي.

تدور أحداث المسلسل حول قصة عليا التي تعيش مع ابنها وزوجها في كندا، ثم بعد وفاة زوجها ترجع إلى بلادها لبنان حيث أن زوجها أراد أن يدفن في بلده بالتحديد في منطقة تدعى الهيبة وهنا تبدأ القصة، حيث أن أهل زوجها عرضوا عليها فكرة الزواج من أخ زوجها السابق الذي يدعى جبل وفي حال رفضها الزواج سيأخذون وصاية ابنها، ورغم الكثير من المحاولات في أنها لا ترغب الزواج من جبل، إلا أنه تقع في حبه، وتتوالى الأحداث المشوقة والمغامرات خصوصاً بعد أن اكتشفت سر أن زوجها وأهله يتاجرون بالسلاح وأنهم مطالبون من الحكومة، هذه هي قصة مسلسل الهيبة كاملة.