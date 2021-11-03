تراند اليوم : بث مباشر مباراة ليفربول HD بث مباشر ليفربول واتلتيكو بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد الان HD بث مباشر ليفربول واتلتيكو مدريد

بث مباشر ليفربول واتلتيكو بث مباشر مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد الان بث مباشر ليفربول واتليتكو ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر ليفربول واتلتيكو مدريد مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد مباشر يحتضن ملعب "آنفيلد" المواجهة النارية بين فريقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع ضيفه أتلتيكو مدريد، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022، ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

ويدخل ليفربول مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة أول 3 جولات بالفوز على ميلان وبورتو وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

فى المقابل يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثانى خلف الريدز برصيد 4 نقاط، حيث حقق انتصارا وحيدا بالإضافة إلى تعادل فيما سقط أمام ليفربول.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد متسلحا بعاملى الأرض والجمهور من أجل حسم تأهله مبكرا للدور ثمن النهائى مع تبقى جولتين على إسدال الستار على دور المجموعات.

هدف محمد صلاح أمام أتليتكو

ويسعى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، لزيادة سجله التهديفى على المستوى الأوروبى هذا الموسم، حيث يأتى فى المركز الثانى بقائمة هدافى دورى الأبطال برصيد 5 أهداف.

ونجح ليفربول فى الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالجولة الثالثة من دورى الأبطال.

وفى نفس المجموعة يلتقى ميلان مع بورتو في تمام الثامنة إلا ربع مساء، على ملعب "سان سيرو"، حيث يتذيل الروسونيرى الترتيب بدون أى رصيد من النقاط، فيما يأتي الفريق البرتغالى ثالثا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد.

ويتطلع بورتو لتحقيق الفوز من أجل انتزاع المركز الثانى من أتلتيكو الذى يتساوى معه فى عدد النقاط لكنه يحل ثالثا بفارق الأهداف، أما ميلان فقد خسر جميع مبارياته حتى الآن ويتذيل الترتيب بلا نقاط.