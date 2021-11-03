تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر HD بث مباشر ليفربول تويتر مشاهدة ليفربول واتلتيكو مدريد مباشر HD

بث مباشر ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر بث مباشر ليفربول تويتر مشاهدة ليفربول واتلتيكو مدريد مباشرتشهد الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا مباراة نارية من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.والتقى الفريقان قبل نحو أسبوعين، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ونجح ليفربول في الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويعود ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، 10 مساء بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن تشكيلتي الفريقين ستشهدا بعض التغييرات عن المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - كورتيس جونز - أليكس تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز - فيليبي - هيرموسو - كيران تريبييه.

خط الوسط: هيريرا - كوكي - يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: آنخيل كوريا - جواو فيليكس - لويس سواريز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وستقوم الشبكة بنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

معلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المُقرر أن يتولى المعلق حسين العيدروس التعليق على مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا