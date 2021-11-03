تراند اليوم : ماتش ليفربول الان HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ضد اتلتيكو مدريد HD ماتش اتلتيكو مدريد بث مباشر

ماتش ليفربول الان مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ضد اتلتيكو مدريد ماتش اتلتيكو مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم وهو مرفوع الرأس, لا سيما بعد تحقيقه الفوز الأول على أتلتيكو مدريد على أرضه وبين جماهيره في مباراة الذهاب على ملعب "واندا ميترو بوليتانو", وبذلك الفوز كسر الريدز عقدة عدم الفوز على الأتلتي خلال 4 مباريات سابقة تعادل فيها في 2 وخسر 2, ولكن لا تأمن غدر سيميني وفريقه فقد كانت نتائجه إيجابية على ملعب "آنفيلد" خلال مباراتين سابقتين, حيث فاز في واحدة بنتيجة 3-2 بدور الـ 16 من الموسم الماضي, وتعادل في أخرى على نفس الملعب, ويمتاز سجل ليفربول أمام الفرق الإسبانية بالضعف حتى على أرضه, فقد خسر 5 من أصل 13 مباراة له على آنفيلد أمام الإسبان, وتعادل في 6 وفز في 2 فقط, وكانت آخر هزيمة لأتلتيكو أمام الإنجليز خارج الأرض أمام البلوز تشيلسي بنتيجة 2-0, ومن آخر 6 مواجهات فاز أتلتيكو في 3 وتعادل في 2, وتحت قيادة يورجن كلوب لم يخسر الليفر سوى مباراتين فقط من إجمالي 22 لقاء على أرضه وبين جماهيرة, حيث فاز في 15 وتعادل في 5, وكانت آخر خسارة أمام اتلتيكو مدريد في دوري الـ 16 من البطولة نفسها بالموسم المضاي.

تعرض ليفربول لصدمة قوية بعدما فقد نقطتين في صراع منافسته على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بالتعادل مع برايتون بهدفين لمثلهم، فريق ليفربول قدم مباراة قوية وتحديدا في الشوط الأول واهدر العديد من الفرص إلا أن الفريق ارتكب أخطاء في الشوط الثاني وتلقت شباكه هدفين ليخرج بنتيجة التعادل ويترك الصدارة لصالح فريق تشيلسي بفارق ثلاث أهداف، ليفربول على المستوى الأوروبي يسير بصورة ممتازة للغاية حيث فاز في الجولة الأولى على ميلان بثلاثية مقابل هدفين، ثم حسم موقعة بورتو البرتغالي بخماسية مقابل هدف، وبعدها خطف الفوز من أتلتيكو مدريد على ملعبه ووسط جماهيره بثلاث أهداف مقابل هدفين ليحصد العلامة الكاملة في أول ثلاث مواجهات له ويبقى على أعتاب العبور للدور ربع النهائي واستمرار مغامرته الأوروبية نحو تحقيق اللقب الذي توج به منذ أكثر من موسمين.

ليفربول يمتلك بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى قادرين على الخروج من كبوة التعادل الأخير مع برايتون في الدوري الإنجليزي وتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم لوضع قدما في دور الـ16 لدوري الأبطال، وسيبحث رفقاء الدولي المصري محمد صلاح عن تكرار ما فعله أتلتيكو مدريد مع ليفربول قبل موسمين عندما فاز بطل إسبانيا على ليفربول ذهابا وإياب في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسسات دور الـ16 لدوري الابطال.

نتائج محمد صلاح أمام الإسبان.. وسجل رائع في التشامبيونزليج

سيكون الفرعون المصري محمد صلاح أمام تحدي قوي ومثير عندما يلتقي ليفربول مع أتلتيكو مدريد، محمد صلاح يمتلك احصائية غير جيدة امام أندية إسبانيا، وسيبحث مو صلاح عن تحسين نتائجه الشخصية أمام فرق إسبانيا، حيث لعب محمد صلاح أمام فرق إسبانيا 12 لقاء بواقع 3 مباريات أمام أتلتيكو مدريد ومباراتين أمام برشلونة ومباراتين أمام إشبيلية و5 مباريات أمام ريال مدريد، حقق محمد صلاح الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، وسجل 3 أهداف بواقع هدف في أتلتيكو مدريد وهدف في ريال مدريد وهدف في إشبيلية وصنع هدفا كان أمام برشلونة وهي كلها أرقام سيبحث محمد صلاح عن تحسينها في لقاء اليوم.

يمتلك محمد صلاح سجل أكثر من ممتاز في دوري الأبطال حيث شارك الفرعون المصري في 60 مباراة بمسابقة دورى أبطال أوروبا بواقع 46 مباراة مع ليفربول و7 مباريات مع روما ومباراتين مع تشيلسي، و6 مباريات مع بازل.

وأحرز النجم المصرى 32 هدفا في دوري أبطال أوروبا غير متضمنة أهدافه في الدور التمهيدى للمسابقة بواقع 29 هدفاً مع ليفربول، وهدف وحيد مع روما، وهدفين مع بازل السويسري وتوج باللقب مرة واحدة مع ليفربول في 2019.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد عبر beIN Sports HD وموقعنا يلا شوت تواي، وتقام مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي الجانب الأخر يرفع أتلتيكو مدريد في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الفوز من أجل الثأر من الهزيمة التي تعرض لها الفريق في اللقاء الماضي لدوري الأبطال أمام ليفربول ثلاث أهداف مقابل هدفين، فريق أتلتيكو مدريد سيعاني في لقاء اليوم من غياب نجمه أنطوان جريزمان الذي تعرض للطرد في لقاء الجولة الثالثة وسيعاني الفريق بكل تأكيد من غياب اللاعب ولا سيما وأنه يعد مفتاح لعب مهم يعتمد عليه المدرب دييجو سيميوني المدير الفني للفريق.

أتلتيكو مدريد يعاني بشدة في الفترة الأخيرة منتراجع الأداء والنتائج سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأوروبي، وتسبب ذلك في ابتعاد الفريق عن الصدارة سواء في الليجا أو دوري الأبطال، وسيحث الفريق في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز كخطوة أولى من أجل العودة للنتائج الإيجابية والمسار الصحيح للحفاظ على فرصه للتأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية.

أتلتيكو مدريد يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فريق أتلتيكو مدريد حقق الفوز في لقاء وتعادل في لقاء وخسر في لقاء وأحرز الفريق 4 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

تشكيل أتلتيكو الرسمي لمواجهة الريدز

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماريو هيرموسو - خوسي ماريا خيمينيز - فيليبي - ماركوس لورينتي

خط الوسط: جيفري كونودجبيا

خط الوسط الهجوم: خورخي ميروديو كوكي - ثوماس ليمار

خط الهجوم: يانيك فيريرا كاراسكو - لويس سواريز - جواو فيليكس

تاريخ مواجهات ليفربول وأتلتيكو مدريد

دائما ما تشهد قمة ليفربول وأتلتيكو مدريد ندية وإثارة، وتشير لغة الأرقام عزيزي متابع يلا شوت توداي إلى أن ليفربول واجه أتلتيكو مدريد في 8 مباريات سابقة، حقق العملاق الإسباني الانتصار في 3 مباريات بينما فاز ليفربول في مباراتين وتعادل الفريقان في 3 مباريات، ليفربول أحرز 10 أهداف في شباك أتلتيكو مدريد، بينما أحرز أتلتيكو مدريد 11 هدفا في شباك أتلتيكو مدريد.

معلومات مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.

ما هو موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - bein premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

دوري أبطال أوروبا.

من هو معلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

حسن العيدروس.

نتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

سوف يتم وضع النتيجة عقب انتهاء اللقاء.