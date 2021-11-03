تراند اليوم : بث مباشر ماتش ليفربول الآن .. ماتش ليفربول بث مباشر يلا شوت ماتش ليفربول واتلتيكو مدريد مباشر HD ماتش ليفربول مباشر اليوم مشاهدة ماتش الليفر اليوم HD

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بث مباشر مباراة ليفربول واتليتكو مدريد

ليفربول هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات لهذا الموسم من دوري ابطال اوروبا ، فريق ليفربول قادم من تعادل بطعم الخساره له في الدوري الانجليزي وذلك يوم السبت الماضي في الجوله العاشره من الدوري الانجليزي الممتاز والتقي ليفربول في هذه الجوله مع فريق برايتون وانتهت المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، ليفربول حاليا هو متصدر المجموعه الثانيه برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في الثلاث مباريات الذي لعبم الفريق الانجليزي الي الان في المجموعه الثانيه.

بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وليفربول

وعلي الجانب الاخر فريق اتلتيكو مدريد فهو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الاياب من منافسات دور المجموعات في هذا الموسم من دوري ابطال اوروبا ، فريق اتلتيكو مدريد يحتل في المجموعه الثانيه حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر ثلاث مباريات الي الان في المجموعه ومن خلال المباريات حقق اتلتيكو مدريد الانتصار في مباراه وتعادل وخسر الفريق الاسباني ايضا في مباراه واحده قبل مواجهه ليفربول الليله ، فريق اتلتيكو مدريد كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره قبل مواجهه اليوم والتي كانت مع فريق ريال بتيس الاحد الماضي في الدوري الاسباني وانتهت المباراه بفوز اتلتيكو بثلاث اهداف مقابل لاشئ.