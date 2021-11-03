تراند اليوم : موعد افتتاح الطريق الجديد بين السعودية وعمان

موعد افتتاح الطريق الجديد بين السعودية وعمان، والذي يعد الأضخم من بين المشاريع القومية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، فبالتوازي مع الرؤية الجديدة التي تسير فيها البلاد العربية من اجل الحصول علي مكانة في المنطقة العربية، والاستعداد من اجل تسهيل المواصلات بين جميع البلدان العربية، بما يخدم المصلحة القومية، حيث يعتبر هذا الطريق من الطرق الضخمة جدا، والتي تساعد في التحرك بشكل سريع إلي مملكة عمان في الخليج دون الحاجة إي العبور عبر الأمارات العربية المتحدة، في صل الحاجة إلي التواصل مع الجميع من خلال أرضية ثابة، وهذا يسهل علمية الاستيراد، والتصدير المقبلة عليها بشكل موسع خلال المرحلة القادمة، فدعنا نقف علي موعد افتتاح الطريق الجديد بين السعودية وعمان.

موعد افتتاح طريق عمان السعوديه

يعتبر الموعد المحدد بعد الانتهاء من تجهيز الطريق السريع الواصل بين البلدين العربيين المملكة العربية السعودية، وبين مملكة عمان التي تقع علي الطرف الثاني من البلاد، والتي تطل علي الخليج العربي، فقد كان في الماضي، كل من يرغب في الذهاب إلي عمان عليه الدخول إلي الإمارات العربية المتحدة، وهذا الأمر يكلف الكثير من الوقت، والجهد، والمال، فالطريق طويلة جدا تبلغ أكثر من 1600 كيلو متر من اجل الوصول.

وبتالي كان القار الحكيم بالموافق علي إجراء المشروع الضخم في بناء طريق يصل بين السعودية وعمان، ويعتبر الأسرع، والأفضل من حيث البنية التحتية التي يقام عليها الطريق، وقد شاركت كبرى الشركات في أعداد الطريق خلال المرحلة السابقة.

حيث سيتم الافتتاح خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من التجهيز من قبلة سلطنة عمان بالشكل الذي يليق بمكانة هذا الطريق الذي يبلغ في الطول ما يقرب 600 كيلومتر، وهذا يوفر الكثير من الوقت والمال خلال الفترة القادمة، بالإضافة إي ما تحتويه من أهمية بما انه يمر بالقرب من المصافية البترولية في سلطنة عمان.