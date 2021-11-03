تراند اليوم : موعد بدء فصل الصيف في فلسطين !

تشهد فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية بعد غد الخميس، دخول فصل الصيف فلكيا، والذي يستمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة، وهو أطول فصول السنة بنسبة 25.64%، بينما يبدأ فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وقال داوود الطروة عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك وعضو الجمعية الفلكية العربية، إن فصل الصيف سيبدأ فلكياً في تمام الساعة 13:07 دقائق من ظهر الخميس، حيث ستكون الشمس عند هذه اللحظة عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام، ومن هذه اللحظة يبدأ فصل الصيف.

وأضاف الطروة أن الشمس تشرق يوم الانقلاب الصيفي في القدس في تمام الساعة 05:34 دقيقة من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها 62 درجة، ثم تغيب في أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها 298 درجة في تمام الساعة 19:47 دقيقة، وبذلك يكون طول النهار 14ساعة و13 دقيقة و33 ثانية وهو أطول نهار خلال العام، بينما يكون طول الليل 9 ساعات و46 دقيقة و27 ثانية وهي اقصر ليلة خلال العام.

وفي الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى الليالي في هذه الحالة بالليالي البيضاء، وتسمى هذه الظاهرة "شمس منتصف الليل"، وفي نفس الوقت لا تشرق الشمس في الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية فيسود الليل لمدة 24 ساعة.

وبعد يوم الانقلاب الصيفي تعود الشمس في حركتها الظاهرية نحو جنوب مدار السرطان، حيث يتناقص طول النهار ويزداد طول الليل حتى يتساوى الليل مع النهار بالنسبة لموقع فلسطين يوم 26 أيلول القادم.