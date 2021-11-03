تراند اليوم : بث مباشر الاهلي والباطن HD مباراة الاهلي والباطن مباشر اليوم يلا شوت مشاهدة الاهلي والباطن بث مباشر HD

مباراة الاهلي والباطن مباشر الاهلي والباطن بث مباشر الاهلي والباطن مباشر الاهلي السعودي ضد الباطن al ahly vs al baten اليوم الاربعاء في دوري المحترفين السعودي ، يستقبل فريق الاهلي السعودي مساء اليوم علي ارضيه ملعبه نظيره الباطن وذلك لحساب مباريات الاسبوع الحادي عشر من منافسات الدور الاول في هذا الموسم من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ، وسوف تلعب مباراه الاهلي السعودي و الباطن اليوم علي ارضيه ملعب الأمير عبدالله الفيصل معقل الاهلي والذي سوف يستقبل عليه خصمه الباطن في مواجهه سوف يريد من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتحسين مركزه في الدوري ، وسوف تبدا اليوم الموافق 3 نوفمبر مباراه الاهلي و الباطن في تمام الساعه السابعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا ربع بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة الأهلي والباطن

فريق الاهلي هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق الاهلي كان قد نجح في الخروج من مباراته مع الهلال في قمه مباريات الجولع العاشر من الدوري السعودي يوم الجمعه الماضي وانتهت هذه المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف ، فريق الاهلي السعودي حاليا هو صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان خاض 10 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم تمكن فريق الاهلي من تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل في 6 مباريات وخسر الاهلي في مبارتان ايضا قبل مواجهه اليوم.

بث مباشر مباراة الباطن والأهلي

بينما فريق الباطن فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الحاديه عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق الباطن حاليا يحتل في الدوري السعودي لهذا الموسم المركز الرابع عشر في جدول الترتيب وذلك برصيد 9 نقاط جمعهم فريق الباطن بعد ان لعب 9 مباريات هو الاخر في مشوراه في الدوري في الموسم الحالي ومن خلالهم كان فريق الباطن قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر فريق الباطن في خمس مباريات قبل مباراته الليله مع فريق الاهلي ، واخر مباراه لعبها الباطن قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الرائد في الجوله العاشره من الدوري يوم الجمعه الماضيه وخسر فريق الباطن هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ.