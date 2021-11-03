تراند اليوم : نتائج الدور الاول التكميلي .. نتائج الثالث متوسط الدور التكميلي 2021-2022

نتائج الدور الاول التكميلي تحميل نتائج الثالث متوسط الدور التكميلي ويترقب طلاب وطالبات الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022، حيث ذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية أن موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يجري الآن عملية رصد الدرجات على الحواسيب، بعد الإنتهاء من تصحيح إختبارات الثالث متوسط ومراجعتها وتدقيقها.

وتساءل الطلبة عن سبب التأخير في الإعلان عن نتيجة الثالث متوسط، والذي يرجع حول تأني وتروي لجان التصحيح في عملية تصحيح إمتحانات الثالث متوسط، إلتزاماً بقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة إتباع وتطبيق الموضوعية في عملية التصحيح التي جرت على قدم وساق .

هذا ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لطلبة الثالث متوسط خدمة الإستعلام عن النتيجة بإدخال الاسم أو الرقم التسجيلي، إضافة الى موقع ناجح، وموقع النجاح، وموقع السومرية، حيث ينشر كل منهم كشوفات أسماء الطلبة والطالبات الناجحين بشهادة الثالث متوسط 2022 .

وتم الإعلان عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الثالث متوسط، في إنتظار المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية والتعليم ظهر اليوم، يُعلن في أعقابة عن نسبة التفوق في نتائج الثالث متوسط على مستوى جميع الفروع، إضافة إلى توزيع نسب النجاح بالترتيب بكافة المحافظات العراقية .

وبدورنا في موقع الملف نتابع معكم طلابنا وطالباتنا الأعزاء أخر أخبار نتائج الثالث متوسط، حيث سنرفق لكم كشوفات أسماء الناجيحين في إمتحانات الثالث متوسط 2022، بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية والتعليم .

رابط نتائج الثالث المتوسط في العراق من هنا