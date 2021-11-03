تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني الرصافة الثالثة

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني الرصافة الثالثة موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول برقم الامتحاني، حيث من المقرر أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 في الساعات القليلة المقبلة، وأنه من المقرر أن تشهد الساعات المقبلة موجة فرح عارمة في كافة أرجاء جمهورية العراق.

هذا وأعلنت وزارة التربية العراقية في وقت سابق الي انها ستعلن عن نتائج الثالث متوسط 2022 في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية، وفي جميع المحافظات العراقية.رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 بجميع المحافظات العراقية

ان موقع وزارة التربية العراقية هو الموقع المخول في نشر نتائج الثالث متوسط 2022، ولكن بسبب الضغط الشديد علي الموقع ربما يتعثر علي الطلاب الدخول الي الموقع والحصول علي النتائج، ولهذا قامت الوزارة بإخراج نسخة من النتائج، الي بعض من المواقع المعتمدة في جمهورية العراق، وذلك لتشتيت الضغط علي الموقع، ولكي يتمكن الجميع من الحصول علي نتائج الثالث متوسط 2022 ومن هذه المواقع هي: موقع ناجح، وموقع السورية نيوز، وموقع النجاح.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 بالاسم والرقم الامتحاني

أن وزارة التربية العراقية ستعلن عن نتائح الثالث متوسط في الساعات القليلة المقبلة، حيث أنها أعلنت في وقت سابق أن نتائج الثالث متوسط باتت جاهزة للإعلان، وفي الساعات القليلة من صباح اليوم الأربعاء ستصبح النتائج في متناول الجميع، بالإضافة الي أن الكثير من أبنائنا الطلاب والطالبات ينتظرون الي الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2022 بفارغ الصبر، ومن المقرر الإعلان عن النتائج بعد قليل، ويمكنكم الحصول علي نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول من خلال تسجيل الدخول الي رابط موقع وزارة التربية العراقية، وهنا نضع بين أيديكم رابط موقع وزارة التربية العراقية اضغط هنــــا.