تراند اليوم : أسوشيتد برس : مسلمون يعتنقون المسيحية في ألمانيا للحصول على اللجوء

وكالات / مشرق نيوز

قالت وكالة أسوشيتد برس " Associated Press " الامريكية في تقرير لها السبت ان عشرات المسلمين في المانيا اعتنقوا المسيحية املا في الحصول على اللجوء اليها .

وتنقل الوكالة قصة لاجئ افغاني يدعى محمد علي زنوبي ، واعتنق المسيحية في المانيا واصبح يدعى مارتن ، حيث يسأله القس مارتنز غوتفريد وهو يرش عليه الماء المقدس : "هل ستبتعد عن الشيطان وأعماله الشريرة؟ هل ستهجر الاسلام؟" ويجيب زنوبي بحماسة " نعم " .

ويبين التقرير ان زنوبي والذي كان يعمل نجارا في ايران ذهب الى المانيا قبل 5 اشهر برفقة زوجته وولديه ، وهو واحد من مئات الايرانيين والافغان الساعين الى اللجوء ، واعتنقوا المسيحية ، مدعين انهم وجدوا الايمان الحقيقي في الدين المسيحي .

ويقول القس مارتن انه يعلم ان " بعض " من يعتنقون المسيحية يسعون من ذلك لتعزيز حظوظهم في البقاء في المانيا ، ولكنه لا يعتبر ذلك مهما ، لان الاغلبية يعتنقون المسيحية عن قناعة بحسب رأيه ، حيث يقول ان 10 % فقط ممن يعتنقون المسيحية لن يعودوا للكنيسة .

واشارت الوكالة الى ان المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل قالت الاسبوع الماضي تعليقا على تصريحات وزير خارجية المجر ، بان الاسلام "ينتمي الى المانيا" ، الامر الذي يعني ان اعتناق المسيحية لا يعزز من فرص اللاجئين ، ولكن حالة اللاجئين من افغانستان وايران مختلفة وبعض الدول الاخرى مختلفة ، اذا يقول هؤلاء انهم سيواجهون عقوبة قد تصل للاعدام اذا عادوا الى بلادهم ، لذلك فمن المستبعد ان ترحل المانيا ايرانيا أو افغانيا اعتنق المسيحية الى بلاده .

وتبين الوكالة انه من الصعب ان يعترف هؤلاء بانهم اعتنقوا المسيحية لتعزيز فرصتهم في اللجوء ، لان ذلك سوف يؤدي الى رفض طلبهم ، لذلك من المنطقي ان يقولوا ان قرارهم ناتج عن ايمان حقيقي ، لكن احد الشابات الايرانيات قالت للوكالة انها مقتنعة بان اغلب الاشخاص قرروا اعتناق المسيحية لتحسين فرصهم في الحصول على اللجوء .

ويقول العضو في الابرشية وسام حيدري انه قدم طلب اللجوء اولا في النروج ، واعتنق المسيحية هناك في العام 2009 ، لكن طلبه قوبل بالرفض ، لان النرويج لم تصدق بانه سوف يضطهد في ايران لكونه تحول للمسيحية ، لذلك قرر الانتقال الى المانيا ولا يزال في انتظار قرار السلطات ، منتقدا الايرانيين الاخرين في الكنيسة ، قائلا انهم يعقّدون محاولات اللجوء بالنسبة الى "المسيحيين الحقيقيين المضطهدين مثله".

وتشير الوكالة مثلا الى ارتفاع اعداد الاعضاء المسيحيين في كنيسة مارتنز من 150 الى أكثر من 600 في غضون سنتين ، حيث يقوم القس مارتنز بتعميد المسلمين بعد 3 اشهر فقط بعد دورة مكثفة عن المسيحية .