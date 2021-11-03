تراند اليوم : حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى من "صباح الخير يا عرب" علىMBC1

مشاهير وفنانون وأصحاب تجارب إنسانية في ضيافة لجين عمران، هاني الحامد، سميرة مدني، فهد بن جليد، وهدى الخريّف...

حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى من "صباح الخير يا عرب" علىMBC1

دبي، احمد جمال المجايدة / الخليج 365

ينقل برنامج "صباح الخير يا عرب" على MBC1 أجواء عيد الأضحى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في حلقة خاصة على مدى أربع ساعات متتالية. يتولّى تقديم الحلقة كل من لجين عمران وهاني الحامد من الاستديو الرئيسي في دبي، وتشارك في التقديم سميرة مدني من جدّة، وفهد بن جليد من الرياض، وهدى الخريّف، بالإضافة إلى أحد المراسلين من مكّة المكرّمة.

يستقبل البرنامج في الاستديو من دبي الملحّن والمطرب اللبناني مروان خوري. كما تتضمّن الحلقة تقارير وريبوتاجات متنوّعة، تُعبِّر عن الاحتفالات بالعيد. إلى جانب ذلك، تُسلِّط الحلقة الضوء على إنجازات متعدّدة يتحدّث عنها الضيوف في استديوهات "صباح الخير يا عرب"، بين دبي وجدة والرياض... إضافة إلى اتصالات مع مجموعة من الشبان الذين يتسلّقون قمة جبل كليمنجارو، وهم على بعد خطوات قليلة من تحقيق هدفهم... ويعرض البرنامج أيضاً تقريراً خاصاً عن تحضيراتهم، مبيّناً صعوبة هذا التحدّي. كما يتواصل البرنامج مع مجموعة من المبتعثين السعوديين الناجحين في بلاد الاغتراب ممّن حققوا نجاحات بارزة، ويستعرض تجربة شبّان تمكنوا من إنشاء أول شبكة إذاعية سعودية في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي سياق الحلقة، تستقبل سميرة مدني من جدّة، سيدة سعودية تتحدّث عن كيفية مواجهتها المرض بنجاح، وتمكّنها من الشفاء، كما تستقبل سيّدة أُخرى نجحت في إنشاء جمعية تعنى بالمصابين بالأمراض المستعصية. كما يشارك البرنامج الأيتام في العيد، من خلال زيارة هدى الخريّف لأحد دور الأيتام في الرياض مع أطفال "دار الرعاية الاجتماعية" هناك.

أما من مكّة المكرّمة، فينقل البرنامج معايدات الحجيج ورمي الجمرات ونفرة الحجاج. يتخلّل الحلقة أيضاً تقارير أُخرى تتضمّن معايدات يوجهها نجوم الدراما للجمهور، وأُخرى تبيّن كيفية الاحتفال بالعيد في مختلف أنحاء العالم. كما يتوقف البرنامج عند النشاطات الرياضية ونجوم الكرة السعودية، مركزاً على الإنجازات السعودية في كرة القدم، مستضيفاً المذيع سعيد العويران، والمعلّق الرياضي محمد جواد.

في موازاة ذلك، يُقدّم البرنامج تقارير أُخرى عن السعودية وتاريخها وعودة إلى مرحلة تأسيس المملكة، وأُخرى تستعرض إنجازات الجيش السعودي وعطاءاته وتضحياته من خلال تقارير خاصة، ثم يحاور فهد بن جليد من الرياض محلّلين استراتيجيين في هذا الشأن.

أخيراً وليس آخراً، يتيح برنامج "صباح الخير يا عرب" للجمهور التواصل مع البرنامج والتفاعل معه من خلال وسم/هاشتاغ #عيد_الأضحى، وبذلك يتمكّن المشاهدون من متابعة "تغريداتهم" على موقع "تويتر" عبر شاشةMBC1 في يوم العيد.

· تُعرض الحلقة الخاصة بعيد الأضحى من برنامج "صباح الخير يا عرب" على MBC1، الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2015، في تمام الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، 10:00 صباحاً بتوقيت السعودية.

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