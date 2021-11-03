تراند اليوم : السعودية تحذر الحجاج من تقبيل الحجر الأسود

الرياض / وكالات / مشرق نيوز

حذر مسؤول سعودي، حجاج بيت الله الحرام من التهافت على تقبيل الحجر الأسود في الكعبة المشرفة أو لمس "مقام إبراهيم"، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في نقل العدوة والأمراض.

ونقلت صحيفة /الوطن/ السعودية في عددها اليوم الثلاثاء (15|9) عن مدير الطب الوقائي في منطقة القصيم حسين محمد حسين، تأكيده على أن "العدد الرهيب من الحجاج الذي سيحرص على ملامستهما وتقبيلهما سيزيد من مخاطر نقلوالأمراض المعدية".

وأوضح مدير الصحة الوقائية في تصريحاته، أن "أي جسم يتم لمسه أو تقبيله فهو يعد ناقلا للعدوى، إن كان هناك من مرض ما"، مقللا في الوقت ذاته من نسبة الخوف لحجاج بيت الله، وأضاف يقول "في الوقت الراهن ليس ثمة خوف نظرا لعدم وجود وباء نخشاه لكن الحذر مطلوب" على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن "العملة النقدية الورقية والمعاملات الحكومية الورقية تعد كذلك ناقلة للعدوى بين البشر"، مبينا بأن "العملة الورقية تكون أكثر رواجا وسرعة في تناقلها بين الناس، لذلك من المؤكد أن نسبة الخطورة بها أكثر".