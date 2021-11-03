تراند اليوم : عُلماء يبتكرون نباتات لتنظيف الأرض من المتفجرات

وكالات / مشرق نيوز

قامت مجموعة من العلماء بجامعة "يورك" بتطوير نوع جديد من النباتات مضادة للقنابل، يمكنها المساعدة في تنظيف أماكن الحروب الملوثة بالمتفجرات دون الحاجة للتدخل البشري.

ويمكن للنباتات تنظيف مناطق الحروب وساحات التدريب العسكرية الملوثة بالمتفجرات، من مادة التراينيتروتولوين - أو TNT والتي لها عدد من الآثار السلبية على نوعية التربة.

كما تعمل جذور النباتات على إعاقة انتشار المواد المسممة بالمتفجرات، وذلك بعدما انتشرت هذه النوعية حول العالم رغم حظرها.

واستطاع فريق من العلماء دراسة مدة تأثير مادة TNT على النباتات، والتوصل إلى إمكانية اتباع نهج جديد فيما يسمى بتكنولوجيا معالجة المتفجرات.

واكتشف الباحثون أن الإنزيم الرئيسي MDHAR6 يتفاعل مع مادة تي إن تي، ويساهم في توليد رد الفعل، الذي يتسبب في ضرر للخلايا، ولكن النباتات التي تفتقر لهذا الإنزيم لا تتأثر بتلك المواد الكيماوية السامة، مما أدى إلى توصل العلماء لطريقة جديدة من خلال استهداف هذا الإنزيم في النباتات المختلفة.