تراند اليوم : مريض بالسرطان يسجل قصصاً بصوته لطفلته قبل وفاته

يدرك توم برادشو (23 عاماً) أنه في سباق مع الزمن بعد أن شخص الأطباء إصابته بالسرطان الغدد الصم العصبية، وهذا ما دفعه إلى إنشاء العديد من الذكريات برفقة زوجته تشيلسي وابنته ويلو.

ويرغب توم بأن تتمكن ابنته من الاستماع إلى صوته والاحتفاظ ببعض الذكريات التي جمعت الأسرة عقب وفاته، بعد أن أدرك أن مخططاته للمستقبل برفقة أسرته لا سبيل لتحقيقها، بسبب المرض القاتل الذي يتربص به كل لحظة.

وعلى الرغم من أن توم لا يرغب بالحديث عن عدد الأشهر أو السنوات المتوقع أن يعيشها، إلا أنه يؤكد أنه لن يكون موجوداً لمشاهدة الألعاب الأولمبية عام 2018.

ويعتقد توم أن فرصه بالحياة كانت لتكون أفضل فيما لو تم تشخيص مرضه في مرحلة مبكرة بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وأشار توم إلى أن ما يهمه في هذه المرحلة هو أن يحظى بأوقات ممتعة قدر الإمكان مع أسرته الصغيرة، دون أن ينسى أن يترك لزوجته وطفلته ما يذكرهما به طوال الوقت. وأطلق حملة على شبكة الإنترنت ليتمكن من جمع الأموال لهذه الغاية.