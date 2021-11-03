تراند اليوم : فيروسات فتاكة تهدد العالم الرقمي في 2013

غزة / وكالات / مشرق نيوز

تنذر دراسة حديثة بحلول عام جديد حافل بالفيروسات والحروب الفضائية الإلكترونية، فلا تفرح كثيرا إن حصلت على هاتف ذكي جديد أو لوحة رقمية حديثة فهي عرضة لفيروسات العصر الفتاكة.

ووفق دراسة أجرتها شركة سيمانتيك، ستواكب العصر العام المقبل تهديدات واضحة لتؤثر سلبا على العالم الرقمي، وتأتي في الطليعة التهديدات الاجتماعية، وعلى رأسها سرقة الهوية وانتحال الشخصيات وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي وسترافق هذه الظاهرة مستخدمي الإنترنت إلى عام 2013 بدينامية أكبر وانتشار أوسع.

وتحذر الدراسة من ظهور أضعاف مواقع القرصنة على الشبكة، وتدعو إلى أهمية الحرص على عدم تقديم العنوان أو حسابات مصرفية خاصة على أي من هذه المواقع التي تظهر تلقائيا على الشاشة وأغلبها يدعو إلى الانتساب أو إلى شراء المنتجات بأسعار زهيدة.

أما الخطر الثاني فيتهدد خدمة التخزين والمعالجة عن بعد، والمعروفة بـخدمة كلاود cloud التي ستكون هدفا للهجمات الإلكترونية عام 2013، ومعروف أن أكثر من نصف التطبيقات على الهواتف الذكية تعمل من خلال خدمة كلاود ومعظمها مبرمجة من دون ضمانات من الموردين.

ولذلك على المستخدم أن يقرأ بتمعن العقود الخاصة بالتطبيقات قبل الموافقة عليها، وتشير الدراسة إلى أن أكثر من 140 ألف تطبيق يعمل عبر كلاود أصيب ببرمجيات خبيثة هذا العام.

أما الخطر الثالث فيتمثل في الإعلانات على الهواتف النقالة وتنامي خطر محتالي الفضاء الرقمي، حيث هناك أكثر من 100 ألف برنامج مصاب ببرمجيات خبيثة على الهواتف الذكية تخول القراصنة من خلال الإعلانات على الجوال التقاط البيانات وتحديد هوية المستخدم وموقعه.

ومن التهديدات التي تعرض هواتفنا الذكية ومجتمعاتنا الرقمية للخطر برامج الاحتيال

toll fraud وأبرزها برنامج إرسال رسائل من هاتفك الجوال خلسة، ويسحب الرصيد المتوفر الى حساب المقرصن، ويخول هذا الفيروس الفتاك أيضا اختراق هاتفك الجوال عبر تطبيق جي بي اس ومراقبة ورصد كل عملية تقوم بها، وله قدرة على تفعيل الكاميرا الخاصة بهاتفك ومراقبتك ومراقبة ما تشاهده أو تصوره.