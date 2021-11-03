تراند اليوم : سر من أسرار عيون الانسان

العيون اشكال والوان

فهناك العيون الساحرة والخائنة والواثقة والجرئية ومنها الضعيفة المتخاذلة والوديعة المتكبرة والعيون التي تنطق بالذكاء والاخرى التي تدل على الغباء والضعف وهبوط الهمة ... الخ فالعين مرأة النفس والنفس طاقة مشحونة بالفكر والعواطف والاحاسيس والاراء والمواقف وكلها عناصر تتجمع وترسل التيارات المختلفة لتنطق بها العين في صور لها معان ودلالات وذللك يقال ً انطر الى عيني محدثك تعرف ما يخفيه عنك ً فمراقبة العين اثناء الحديث ضرورة فهي تفضح عما يفكر فيه محدثك أكثر مما تعبر عنه تقاطيع وجهه واشارات جسده وقبل ذلك كلماته كما تفضح عن نوع الحميمية الخاصة التي تكنها للشخص الذي تتحدث معه

نظرات عينك تدل عليك

فالشخص الذي يتبادل النظر معك اثناء الكلام معناه ان هذا الشخص مهتم بكلامك فإذا اشاح بعينيه عنك او تشاغل بما امامه او حاول ان يتحدث في الهاتف وهو يبادلك الحديث فيدل على عدم الرغبة في استكمال هذا الحديث او تغيير موضوعه او عدم الاهتمام بك وبحديثك

واذا نظر محدثك الى الارض وهو يتكلم دل على ان هناك حقيقة يريد اخفاءها عنك فإذا كان هو المستمع فهو يفكر فيما تقوله بعمق ولكنه غالباً لا يوقفك تماماً على ارائك

التقاء العيون

واذا كان المتكلم يحاول الا تلتقي عيناه مع عيني الذي يتحدث معه فهذا معناه الشك وعدم الثقة والخوف ممن يتحدث معه

وعندما تلتقي العيون اثناء الحديث ثم تنفصل لتلتقي من جديد فيدل على ان المستمع قد سئم الحديث وانه يفكر في شيء اخر فهو في واد وانت في واد اخر

اتساع العيون ولمعانها

وعندما تتسع العيون وتلمع اثناء الحديث فهذا يعني الدهشة وان ما قلته لمحدثك قد اثار دهشته اعجابا او خوفا فاذا اتسعت حدقة العين ولمعت دلت على حب الشخص لك واعجابه بك

حركات العين

عندما تمدح انسانا فإذا تحركت عيناه في اتجاهات مختلفة فهذا يعني اعجابه باطرائك فاذا نظر الى اسفل ثم رفع نظره اليك دل على الخجل والتواضع وان ما تقوله أثر مما يستحقه وانه ممتن لك فاذا كانت عينا المتحدث نفسه هي التي تقوم بهذ الحركة دلت على انه متعب ولا يستطيع مواصلة الحديث معك فاذا تحركت عيناه الى اليمن فإنه يريد ان يزن بعقله ما تقوله وانه ياخذ فرصة للتفكير فيه اما اذا تحركت نحو اليسار فهذا يدل على ان هذا الانسان مضطرب عاطفياً

واذا اتجهت العيون الى أعلى في موقف مؤثر دلت على الحزن او الغضب وان صاحبها يحاول ان يخفي دمعة او يخفي مشاعره الحقيقية

وعندما تثبت العينان تماما في مكانهما دلت على الانتباه الشديد لما يقال وان ما يقال يمس حياتك او حياة محدثك مسا مباشراً

عندما تتحرك رموش العينين بسرعة عن معدلها الطبيعي فهذا يعني ان الانسان الذي يقوم بهذه الحركة مضطرب جداً وان الحديث الذي يجري بينكما يسبب له مزيدا من الاضطراب او هو يكشف عن شيء يريد اخفاءه

ان طباع الشخص تظهر من نظراته المجردة وشكل عينيه .. معالمهما المتميزة لونهما وكل ذلك مترابط يدل على صاحبها وهناك نظرات العين الاساسية مثل

النظرة القوية الفعالة

وهي النظرة التي تكاد تخترق رؤوس الاخرين واصحاب هذه النظرات يتمتعون بالقدرة على تقييم الاخرين وتقدير ظروفهم على نحو اكثر دقة من اولئك الذين يتمتعون بنظرات الخضوع والاستسلام وهذه النظرة القوية تصبح مخيفة في حالات الغضب والثورة والقسوة والاثارة

النظرة المراوغة

انهم يجدون صعوبة في التطلع الى عيون الاخرين ويفضلون النظر الى اقدامهم او التحديق في أي شيء اخر حتى يتفادوا الالتقاء بعيون محدثهم وعادة ما يكون هؤلاء من المراوغين او الذين يتمتعون بالخجل الفطري وهؤلاء يسببون لانفسهم ولغيرهم مشاكل لا تحصى بسبب هذاالخجل

النظرة المرتعشة

الذين ينظرون خلسة او بلا مبالاة بعيون ميتة لا تفصح عن شيء مع ارتعاش العين فهو يدل على عدم الاستقرار النفسي او العصبي

النظرة الجذابة الطيبة

هي اصح النظرات وافضلها وعادة هو اصحاب عينين تتمتعان بالصفاء والاشراق والتالق كما تحتوي على بعض صفات النظرة القوية

النظرة الشاردة والنظرة القريبة

انهما عادة لا تعكسان شيئاً يدل على الخلق الا في حالات محددة اما ان يكون الشخص متكبرا جدا او متعجرفا وهو من ذوي النظرة البعيدة او هو خيالي وحالم في شؤون الحب اذا انت نظرته قريبة

النظرة المتكسرة

اذا كانت العينان غير متعبتين او مرهقتين مما يؤدي الى تكسر نظراتهما فإن من يتصفون بهذه النظرة هم عادة غير ناجحين في أقامة علاقات شخصية غير حميمة مع احد ولا يستطيع ان يتخذ قرارا او ينظم امور حياته دون اخطاء

النظرة الناعسة

واصحابها يتسمون بالضعف حتى وان اظهروا غير ذلك وهو كثيراً ما يهربون الى عالم الاحلام هروبا من الواقع ويجسد شعارهم في عبارة السلام بأي ثمن ومع ذلك فهم يصدمون عادة في احلامهم وعالمهم الخيالي لانه من صنعهم وحدهم وهو عالم تكثر فيه التعاسة ورغم ذلك فهم دائماً محاطون بالاصدقاء قادرون على اكتساب اصدقاء ومحبون اكثر ولكنهم لا يعرفون كيف يحافظون عليهم دون تنازل

النظرة الغاضبة القوية

تنعكس عادة ظاهرة الغضب في العينين تؤكدها حركة غير شعورية من الفم بإطباقة شديدة على الفك والشفتين وهي نظرة تتسم عادة بالضراوة والوميض القاسي او السخط والكراهية الشديدة واصحاب هذه النظرة عادة يتعرضون لحوادث مفاجئة وهو اما من الثوار المحترفين او السياسيين تغيير العالم بقوة وكثير منهم يتميزون بعيون تعبر عن ازدراء وعدم الاحتمال

العيون انواع

العيون الواسعة : وهي عادة تدل على شخصية حساسة ، شجاعة قيادية والعيون الواسعة المبللة بالدموع معناها شخصية في حال حب

العيون المتوسطة : هي ايضاً تدل على الوسطية والاعتدال في كل شيء

العيون الضيقة الصغيرة : تعكس رغبة في الابتعاد عن الاخرين كلما كان ذلك متاحاً واذا وقعت في الحب اخلصت وان كانت تتميز بالغيرة الشديدة

الوان العيون

العيون السوداء : تدل على الحيوية وخفة الدم والجاذبية وأصحاب العيون السود يتمتعوا بخيال واسع وان كانوا غيارى الى ابعد حدود الغيرة

العيون العسلية : هي الذكاء والشجاعة والرقة في الحق ، لينة الطباع ولكنها عصبية المزاج تميل الى حب الاستطلاع

العيون البنية : تدل على الرحمة والعطف على الغير والدأب على الانجاز اذا كان مزاجها طبيعياً اما اذا كانت تعاني من المتاعب النفسية انقلبت الى العناد والثورة

العيون الرمادية : وهي من العيون النادرة وتتمتع بطبع يغلب عليه العنف كما تميل الى القسوة حتى على نفسها قوية الملاحظة عقلها هو محركها ليس للخيال او العاطفة مكان في حياتها

العيون الزرقاء : تنم على رقة الطباع والخلق واذا كانت زرقاء فاتحة تدل على نفس شاعرية اما اذا كانت داكنة دلت على التفاؤل وحب الحركة وقوة التأثير والمزاج الفني والميل الى الحرية والتحرر

العيون الخضراء : ليس من السهل ان تصل الى اعماق هذه الشخصية بسهولة فهي اما ان تكون في غاية الطيبة والرقة او في غاية المكر والدهاء واذا احتدت فمن الصعب ان تعود الى صوابها بسهولة وهي ايضا من العيون التي تميل الى حب السيطرة والاغراء ولكنها اذا احبت اخلصت وضحت بكل شيء في سبيل ما تحبه اوتعتنقه من مبادىء