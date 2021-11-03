تراند اليوم : طفل يعود من الموت ليشرب كوباً من الماء

مشرق نيوز / وكالات /

أصيبت عائلة برازيلية بحالة من الذهول حينما نهض طفلهم المتوفى من نعشه ليطلب من والده كوبًا من الماء، ثم يرقد مرة أخرى غائبًا عن الحياة، وكان الطفل قد توفى إثر فشل عملية فى جهازه التنفسى.

وقد أثارت الحادثة ذهول عائلة "كيلفن سانتوس" الطفل البرازيلى الذى لم تتجاوز سنوات عمره العامين، بعد أن تسلموا جثمانه "ميتاً" من المستشفى، فى حالة من الحزن والبكاء العميق، كما ذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، ثم تجمعوا لإقامة العزاء حول نعشه المفتوح لتوديع الطفل طوال الليلة السابقة لدفنه صباح السبت، ولكنه فاجأهم بالاستيقاظ من الموت قبل ساعة واحدة من موعد الجنازة الرسمية، ليطلب من والده كوبًا من الماء، ويغفو مرة أخرى، تاركهم فى حالة من الذهول غير مصدقين هذا المشهد.

وأضافت الصحيفة أن الأب توجه لتقديم بلاغ لقسم الشرطة، متهمًا المستشفى بالإهمال، بعد أن اقتنع أن طفله ضحية الإهمال الطبى.

وقال،" قبل عدة ساعات من حادثة استيقاظ "كيلفن".. أعلنت المستشفى وفاته وسلمتنى جثمانه فى كيس بلاستيكى، ربما لم يقم الأطباء بفحصه جيدًا، فمن غير الطبيعى أن يستيقظ الأموات لشرب المياه ثم العودة للموت مرة أخرى، أنا مصمم على معرفة الحقيقة!".

بينما أكد الأطباء أن الطفل دخل المستشفى فى حالة حرجة، وتوفى فى الساعة السابعة مساء الجمعة، على إثر فشل فى جهازه التنفسى، ولم يجد الأب إلا أن يحمل طفله عائدًا من المستشفى، غير مستوعب لما يحدث حوله، ولم يستطع سوى تأجيل جنازة طفله انتظارًا لمعجزة أخرى.