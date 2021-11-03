تراند اليوم : 6 ظواهر فلكية في عام 2013

وكالات / مشرق نيوز

أكدت مصادر مختصة في علم الفلك أن عام 2013 سيشهد 6 ظواهر فلكية، هي خسوف للقمر وكسوفان للشمس وظهور مذنب لامع يُرى بالعين المجردة، ومرور كويكب بالقرب من الأرض، ثم اقتران كوكب الزهرة مع المشتري.

ونقل موقع قناة تلفزيون "نابلس" عن مدير مركز الفلك الدولي قوله، إن "العام الجديد يستعد لاستقبال ظاهرة فلكية نادرة جداَ وهي ظهور مذنب لامع جدا لدرجة انه قد يُرى بالعين المجردة بوضوح حتى من داخل المدن الملوثة ضوئيا، وأطلق عليه اسم بان ستارز نسبة إلى اسم منظومة التلسكوب اُكتشف بها والموجودة في هاواي في الولايات المتحدة الأميركية".

وذكر مدير المركز أنه لم يكن من الممكن رؤية المذنب إلا من خلال التلسكوبات الفلكية العملاقة، منوهاً بأن ذلك اصبح ممكناً الآن بسبب مرور الوقت، مما أدى الى اقتراب المذنب من الأرض والشمس ليصبح أكثر لمعاناً، الأمر الذي جعله في مدى الرؤية بواسطة تلسكوبات الهواة المتوسطة.

ومن المتوقع ان يُصبح مرئياً بوضوح أكبر بواسطة المناظير الصغيرة أثناء الشهر القادم، لتصبح رؤيته ممكنة بالعين المجردة بحلول شهر فبراير/شباط 2013، على ان يكتسب وهجاً في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار ويصبح لامعاً جداً.

ويشير الموقع الى ان درجة لمعان المذنب ستجعله مرئياً حتى في وضح النهار، مما يجعله، بحسب التوقعات، المذنب الأكثر لمعانأً في القرن الـ 21.