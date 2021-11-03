تراند اليوم : احذروا .. الوجبات السريعة تسبب هشاشة العظام

مشرق نيوز /

أكدت دراسة طبية حديثة أن الوجبات السريعة المليئة بالدهون المشبعة والأملاح تعد من أهم العوامل الرئيسية المساهمة فى زيادة معدلات الإصابة بهشاشة العظام، فى الوقت الذى يقتصر وعى كثيرين بأضرار هذه الوجبات على دورها السلبى فى زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى، وأمراض القلب الخطيرة.

وقال دريك زرنيكيه أستاذ التغذية بجامعة "ميتشيجان" الأمريكية إن الإفراط فى تناول السكر والدهون يسهمان فى زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام، وذلك لدورهما السلبى فى إضعاف ووهن العظام.

وشدد الباحثون على أنه فى حال استمرار هذا الاتجاه الخاصة بتزايد معدلات استهلاك الوجبات السريعة الضارة فإنها ستعد بمثابة "اللص الخفى" الذى سيسرق الكثير من صحة مستهلكى وعشاق هذه الوجبات الضارة.

وأوضحوا أن السكر والدهون يعملان على إضعاف ووهن العظام بطريقتين الأولى عند وقف الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكر لامتصاص الكالسيوم فى الجسم وهو العنصر الهام والحيوى لسلامة بناء العظام وقوتها ليتم إهداره فى البول فى الوقت الذى تعتمد فيه الطريقة الثانية على تكوين الدهون المشبعة لما يشبه "الصابونة" التى تعمل على إزالة وإذابة الكالسيوم فى المعدة والأمعاء لمنع امتصاصه واستفادة العظام منه.