تراند اليوم : دراسة تكشف أسباب الاصابة بالسرطان

مشرق نيوز – وكالات -

كشفت دراسة علمية أصدرتها منظمة الصحة العالمية، أن خمسة عوامل خطر سلوكية رئيسة تتحكم فى الإصابة بالسرطان حول العالم، منها ارتفاع كتلة الجسم وعدم تناول الفاكهة والخضار بشكل كاف، وقلة النشاط البدني وتعاطي التبغ والكحول.

وأوضحت الدراسة أن السرطان من أهم أسباب الوفاة في جميع أرجاء العالم، فقد تسبب هذا المرض في وفاة 7,6 مليون نسمة نحو 13% من مجموع الوفيات في العام الماضي.

وتعد سرطانات الرئة والمعدة والكبد والقولون والثدي وراء معظم الوفيات التي تحدث كل عام من جراء السرطان.

ويمثّل تعاطي التبغ أهم العوامل المرتبطة بالسرطان، إذ يقف وراء 22% من وفيات السرطان العالمية و71% من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة.

العدوى التي تسبب السرطان، مثل العدوى الناجمة عن فيروس التهاب الكبد "B"أو "C" وفيروس الورم الحليمي البشري، مسؤولة عن نحو 20% من وفيات السرطان التي تحدث في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.