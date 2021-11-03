تراند اليوم : علماء فلسطين: تحرير الأسرى "واجب شرعي"

غزة / مشرق نيوز

ناشدت رابطة علماء فلسطين بغزة حكام وزعماء الأمة للوقوف نصرة للأسرى، موجهة ندائها للعلماء بأخذ دورهم في حشد الامكانيات لتعزيز تلك القضية.

وأكدت الرابطة في بيان وصل "الرسالة نت" الثلاثاء، على الوجوب الشرعي لدعم وتحرير الأسرى مادياً ومعنوياً، عادة من يتخلف عنها مع القدرة "آثم".

واستنفرت الرئيس المصري باتخاذ ما وصفته بموقف جاد ومسؤول تجاه الخروقات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، كونه الضامن لصفقة وفاء الأحرار.

وطالبت الرابطة، القوى الفلسطينية بالتوحد، والعمل على بذل الجهد لأسر جنود الاحتلال، من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينين.

وثمّنت ما وصفتها بالجهود المبذولة محلياً واقليمياً ودولياً لنصرة الأسرى، داعية العمل على تحريرهم بكل السبل المتاحة.