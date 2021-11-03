تراند اليوم : مجلة فرنسية تنشر قصة مصورة عن الرسول "محمد"

باريس / وكالات / مشرق نيوز

أعلنت مجلة "تشارلي إبدو" الفرنسية عزمها نشر قصة مصورة تتناول حياة النبي محمد عليه السلام، بعد استشارة اسلامية، مشيرة إلى خلوها من أية تجاوزات هذه المرة.

وكانت المجلة الاسبوعية قد نشرت، في أيلول/سبتمبر الماضي، صورا مسيئة للنبي محمد عليه السلام، الأمر الذي أثار، حينها، غضب واستياء المسلمين في مناطق عديدة من العالم.

وذكرت المجلة أن القصة لن تتضمن أي تلميح أو إشارة مسيئة، مؤكدة أنها حضرت بالتنسيق مع أحد المستشارين الاجتماعيين المسلمين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ستكون في متناول القراء الأربعاء القادم.