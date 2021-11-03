تراند اليوم : سعودي يطلق زوجته بعد أن اكتشف أن لها حسابا على تويتر

الرياض – مشرق نيوز –

طلق سعودي في العقد الثالث من عمره زوجته بعد أن اكتشف أن لها حسابا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فطلب منها زوجها إلغاء الحساب الا أنها رفضت وأصرت على موقفها .

وأكد مقربون من الزوجين أن مساعي الإصلاح توصلت إلى أن يقدم الزوج مبلغاً لإرضاء أم طفلته الصغيرة، على أن تلغي هي في المقابل حسابها الرسمي في (تويتر)، ولكنها تمسّكت برأيها.

وعللت الزوجة تمسكها بموقفها بأنها حاولت كثيراً إيجاد مبرر مقنع يدفع الزوج المتديّن إلى هذا الحد، مستنكرة أن يكون حساب على موقع التواصل الاجتماعي سببا في تفجير خلاف عائلي بينهما.

وأضاف المقربون أن الجهود لا تزال متواصلة لإقناع الزوجة بإلغاء حسابها، ولو أدى الأمر إلى مضاعفة مبلغ الصلح؛ حفاظاً على الحياة الزوجية.