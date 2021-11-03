تراند اليوم : الافراط في تناول الحليب يقلل من معدن الحديد في الجسم

مشرق نيوز - وكالات -

يعتبر الحليب من أكثر الأغذية التي تحتوي على عناصر غذائية متوازنة وأساسية لصحة الجسم، خصوصا الكالسيوم، وبالتالي يعد ضروريا للطفل، خاصة في سنواته الأولى، ورغم ذلك ينصح الخبراء بالاعتدال في تناوله، حيث إن الإفراط في شرب الحليب يقلل من نسبة معدن الحديد في الجسم، والتقليل من شرب الحليب يقلل من نسبة فيتامين "دي" في الجسم.

وكثيرا ما يُوْصي أطباء الأطفال بالحليب لاحتوائه على الكالسيوم المقوي لعظام الطفل، ولكن الكمية التي يحتاجها يوميا تختلف حسب السن. فوفق الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يحتاج الطفل الذي يتراوح عمره بين السنة والثلاث سنوات إلى 500 ملغرام من الكالسيوم أو ما يعادل كوبين من الحليب يوميا، أما الطفل الذي يتراوح عمره بين الأربع والثمان سنوات إلى 800 ملغرام من الكالسيوم أو ثلاثة أكواب من الحليب، والطفل الذي يتراوح عمره بين التاسعة والثمانية عشر فيلزمه 1300 ملغرام أو ما يعادل أربعة أكواب من الحليب، خصوصا في السنوات الأخيرة بسبب نموه في فترة المراهقة بسرعة خاصة العظام.

وتتمتع بعض الأطعمة باحتوائها على الكالسيوم المفيد لبناء عظام الأطفال، منها البطاطا الحلوة والتين المجفف واللبن الزبادي والسبانخ والبروكولي.