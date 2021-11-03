تراند اليوم : مهندس اسباني يعلن اسلامه في جنين

رام الله – مشرق نيوز -

أعلن سائح إسباني اسلامه الليلة الماضية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، معبراً إعجابه بالدين الإسلامي الذي عرفه من خلال معاشرته للمسلمين في عدة دول إسلامية.

وعقب الانتهاء من صلاة العشاء بالمسجد الكبير وسط مدينة جنين فوجئ المصلون بالسائح الإسباني بابلو ( 40عامًا) يقف أمام المصلين ويعلن دخوله بالإسلام وتغيير اسمه إلى محمد.

ونطق بابلو الشهادتين أمام المصلين ، مشيرا إلى أنه تأثر بالمسلمين في موريتانيا، حيث يعمل مهندسا للطرق وفي فلسطين التي زارها وعايش أهلها.

وأشار الى أن زيارته لفلسطين كان لها الأثر الأكبر في حسم قراره حول الدخول في الإسلام الذي يفكر به منذ وقت طويل.