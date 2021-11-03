تراند اليوم : أشياء بسيطة لكنها تهدد صحة قلبك.. تعرف عليها

صحة / الخليج 365

حذر خبراء من أن صحة القلب مسألة مهمة يجب أن يوليها الناس اهتماما خاصا، حيث إن أشياء ربما يعتقدون أنها بسيطة لكنها قد تهدد صحة القلب، ومنها -على سبيل المثال- الجلوس الطويل والسمنة المفرطة.

وحذر اختصاصي القلب الألماني البروفيسور توماس فويجتليندر من أن الجلوس طويلا في العمل لا يشكل خطرا على الظهر فحسب، بل يهدد صحة القلب أيضا.

وأوضح أن الجلوس ساعات طويلة يرفع خطر الإصابة بالبدانة والسكري وارتفاع ضغط الدم، وبالتالي خطر الإصابة بأزمة قلبية وغيرها من أمراض القلب.

ولتجنب ذلك الخطر، ينصح الاختصاصي موظفي العمل المكتبي -خاصة- بممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ حيث تقي الحركة من الإصابة بتصلب الشرايين أو تساعد في محاربتها. ومن المعروف أن تصلب الشرايين يمهد الطريق للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة الرياضة، خاصة رياضات قوة التحمل مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، بشكل معتدل لمدة ثلاثين دقيقة بمعدل خمس مرات أسبوعيا، أو بشكل مكثف لمدة ثلاثين دقيقة بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا، إلى جانب دمج الأنشطة الحركية ضمن الحياة اليومية كصعود الدرج والذهاب إلى العمل سيرا على الأقدام.

الجلوس الطويل

وحذر اختصاصي الطب الوقائي والطب الرياضي البروفيسور الألماني مارتن هاله من خطورة البدانة على صحة القلب؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بمعدل خمس مرات.

وأوضح أن دهون البطن تتسبب في حدوث استجابات التهابية دائمة في الجسم، وتهاجم الأوعية الدموية، التي تغذي عضلة القلب، مما يؤدي إلى الإصابة باضطرابات نظم القلب، ومن بينها الرجفان الأذيني، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بسكتة دماغية أو أزمة قلبية.

وتتمثل أعراض الرجفان الأذيني في خفقان القلب (سرعة ضربات القلب) وضيق التنفس وضيق وألم الصدر والدوار والتشوش والشعور بالضعف والإرهاق.

ولتجنب هذا الخطر ينصح الاختصاصي الأشخاص البدناء بالعمل على إنقاص الوزن، وصولا إلى الوزن الصحي، وذلك من خلال اتباع أسلوب حياة صحي؛ يتمثل في المواظبة على ممارسة الرياضة كالمشي، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الإكثار من الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من السكر والملح والدهون، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.