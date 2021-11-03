تراند اليوم : الروبوت يؤدي المهمة الأعقد.. ويصنع نفس

منوعات / الخليج 365

أجهزة روبوت ستصنع أجهزة روبوت في مصنع جديد بالصين، فيما يبدو أنه أعقد مهمة يؤديها الإنسان الآلي، الذي يتخوف كثيرون من أنه سيزيح البشر من عرش الوظائف.

هذا ما أعلنته مجموعة (إيه بي بي) السويسرية للمعدات الهندسية، السبت، عن مشروعها لبناء مصنع جديد في مدينة شنغهاي الصينية بتكلفة 150 مليون دولار.

المصنع الجديد سيكون بالقرب من مجمع تكنولوجيا أجهزة الإنسان الآلي التابع لمجموعة (إيه بي بي) في الصين، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية عام 2020، وأن ينتج أجهزة للصين ولبلدان أخرى في آسيا.

والصين هي ثاني أكبر سوق لمجموعة (إيه بي بي) بعد الولايات المتحدة.

وقال أولريتش سبيسهوفر، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان إعلان المشروع "أصبحت شنغهاي مركزا حيويا لريادة التكنولوجيا المتقدمة.. لمجموعة إيه.بي.بي وللعالم".

وتعكف الصين على توسيع نطاق قوتها العاملة من أجهزة الإنسان الآلي مع ارتفاع أجور العمالة البشرية. وقالت (إيه بي بي) إن واحدا من بين كل ثلاثة أجهزة بيعت في عام 2017 على مستوى العالم ذهب إلى الصين التي اشترت قرابة 138 ألف جهاز.

وأضافت الشركة أن مصنعها الجديد الذي سيشيد على مساحة 75 ألف قدم مربعة سيستخدم برمجيات تسمح للبشر وأجهزة الإنسان الآلي بالعمل معا في أمان، قائلة إن أجهزة (يومي) الآلية التي تصنعها والمصممة للعمل جنبا إلى جنب مع الإنسان ستؤدي أيضا العديد من مهام تجميع القطع الصغيرة المطلوبة لتصنيع أجهزة روبوت (إيه.بي.بي).

وقال متحدث إن أجهزة (إيه بي بي) التي تؤدي أدوارا من بينها تصنيع السيارات وتجميع الأجهزة الإلكترونية ستصنع أجهزة روبوت للعديد من الصناعات في مصنع شنغهاي.

ولم تكشف الشركة عن عدد العمالة الجديدة بالمصنع، لكنها قالت إنها ستزيد من الاعتماد على العمالة من أجهزة الإنسان الآلي التي يتجاوز عددها في الوقت الحالي ألفي جهاز (إيه بي بي) في الصين.