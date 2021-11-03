تراند اليوم : "وليد توفيق" في فلسطين لتصوير مشاهد أغنيته "أنا صليت على ترابك"

القدس/ الخليج 365

يستعدّ الفنان اللبناني وليد توفيق من جديد لإعادة طرح أغنيته "أنا صليت على ترابك" , وذلك عقب انتهاءه من تصويرها بمشاهد تتم حاليا في مدينة الناصرة المحتلّة، ومناطق أخرى من فلسطين ولبنان، وبمشاركة خاصة من المطران عطا الله حنا.

ويأتي هذا التجديد في الأغنية بمشاركة مؤسسة (باليستا) الفلسطينية، والتي تهتم بالأغاني والتراث الفلسطيني، وبالتزامن مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، وتجسيداً لتضحيات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الفنان وليد توفيق، قد أشار إلى أنّ "الأغنية تأتي بمواكبة إصرار أصحاب الأرض المقدّسة على انتزاع حقوقهم المسلوبة في قطاع غزّة، والضفّة الغربية، ومدينة القدس، كما باقي مدن وقرى 48.

يذكر، أن توفيق كان قد أبدى سعادته لطرح فكرة إعادة تصوير الكليب داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بمشاهد مركبة له، لأغنية تمّ تسجيلها وإنتاجها في بيروت، وهي من كلمات الشاعر جريس عيد، وألحان وليد توفيق، وتوزيع محمد حسن، وفي فلسطين، إعداد وإشراف جبر صفية، وخالد دولة، إخراج "جابر وخالد" وتمّ التصوير في لبنان مع شركة (أوسكار غروب) بإشراف الأستاذ سعيد مرسي.

وأنجز هذا العمل بدعم خاص من المجلس الأعلى الأرثوذكسي والمتروبوليت كلي الوقار كرياكوس ومطران الناصرة، وسائر الجليل، فيما تكفلت مؤسسة (باليستا) في لبنان بإنتاج العمل وبإشراف من الأستاذ ثائر غضبان، وتولّى تنسيق الأعمال بين لبنان وفلسطين، حسام عرار.