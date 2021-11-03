تراند اليوم : "سيمبسون" تستجيب للضغوط.. وتتخلى عن أبو "الهندي"

ذكرت تقارير فنية، أن سلسلة الكرتون الشهيرة "سيمبسون" أزالت شخصية "أبو" بعدما أثارت جدلا واسعا حول تأجيجها لمشاعر "العنصرية" و"الحساسيات العرقية".

وذكر موقع "إندي واير" نقلا عن أحد منتجي السلسلة الأميركية أن الشخصية استُبعدت من السلسلة تفاديا للضجة التي أثيرت بشأنها خلال الآونة الأخيرة.

وظهرت شخصية "أبو" خلال تسعينيات القرن الماضي، وجسدت دور تاجر هندي – أميركي معروف بلكنته الآسيوية وعبارته الشهيرة للزبائن "شكرا لك، زرنا مرة أخرى".

وطرح المخرج هاري كوندرابولو، خلال العام الماضي، فيلما وثائقيا يكشف مساهمة الشخصية الكرتونية في نشر أحكام مسبقة حول الهنود والآسيويين.

الشخصية كانت تلقى إعجابا واسعا

ودعا المخرج إلى حذف الشخصية الآسيوية بصورة نهائية بدلا من إدخال تغييرات عليها وتقديمها بصورة مغايرة للمشاهدين الذين اعتادوا متابعة السلسلة.

وصرح الممثل الذي أدى صوت الشخصية، هانك أزاريا، أنه فوجئ بما سمعه عن الأحكام المسبقة المرتبطة بالشخصية، ولذلك فهو يفضل الابتعاد عنها بعدما أثارت استياءً لدى البعض.

وأضاف أنه زار الهند مرتين وتحدث عن الشخصية الكرتونية أمام الجمهور، ومرت الأمور على نحو عادي وأكد أنه يدرك وجود اختلاف بين الهنود ونظرائهم من الهنود الأميركيين.