تراند اليوم : ماتش برشلونه بث مباشر HD ماتش برشلونة اليوم بث مباشر ضد دينامو كييف مشاهدة ماتش برشلونة ودينامو كييف HD

ماتش برشلونه بث مباشر ماتش برشلونة اليوم بث مباشر ضد دينامو كييف مشاهدة ماتش برشلونة ودينامو كييف ويحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على نظيره دينامو كييف الأكروانى غدا الثلاثاء على ملعب أولمبيسكي بمدينة كييف الأوكرانية في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

دينامو كييف ضد برشلونة



ويخوض برشلونة مواجهة في غاية الصعوبة، أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني، وتعتبر الفرصة الأخيرة حيث أن خسارة البارسا في هذا اللقاء قد يطيح به بنسبة كبيرة خارج البطولة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط فى المجموعة الخامسة من دور مجموعات دورى أبطال أوروبا خلف المتصدر بايرن ميونيخ برصيد 9 نقاط والوصيف بنفيكا البرتغالي برصيد 4 نقاط وأخيرا يتذيل دينامو كييف الأوكرانى المجموعة ذاتها بنقطة واحدة.

موعد مباراة دينامو كييف ضد برشلونة



وستقام مباراة برشلونة ودينامو كييف في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مساء الثلاثاء ،وسيحتضن ملعب مجمع أولمبيسكي الرياضي، المباراة المنتظرة بين الفريقين في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

دينامو كييف ضد برشلونة

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، حكم مباراة برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي أسند مباراة برشلونة ودينامو كييف للحكم الروماني أوفيديو هاتيجان.

ويعتبر الحكم الرومانى مصدر تفاؤل لنادي برشلونة حيث لا يخسر الفريق الكتالونى أبدا فى حضرة الحكم الدولى ، ففي 4 مباريات لبرشلونة في دوري الابطال، قادها الحكم اوفيديو هاتيجان، لم يخسر البارسا حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد .