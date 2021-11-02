تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر مباراة تشيلسي ومالو HD مباراة تشيلسي مباشر ضد مالمو اليوم بث مباشر مباراه تشيلسي HD مباراة تشيلسي اليوم بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة تشيلسي مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مالمو ستاديون في تمام الساعة 19:45بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

لم يتذوق مالمو طعم الفوز قط أمام تشيلسي في البطولات الأوروبية, ولا حتى حقق التعادل, فقد خسر الفريق مبارياته الثلاث أمام البلوز في المسابقات الأوروبية بنتيجة إجمالية 9-1, كما ان تشيلسي لم يذُق طعم الخسارة مطلقاً امام الأندية السويدية, فقد لعب 7 مباريات فاز في 4 وتعادل في 3, ألتقى مالمو مع الفرق الإنجليزية في 8 مناسبات, فاز في مباراة وحيدة كانت عام 1995 امام نوتنغجهام فورست, وخسر 7 لقاءات أخرى, وكان آخر فوز للفريق السويدي في المسابقات الأوروبية بهدفين نظيفين على نظيرة أولمبياكوس في موسم 1994, خسر مالمو 5 مباريات ولم يسجل سوى هدف وحيد, وكان تشيلسي قد تجنب الخسارة في مبارياته الإفتتاحية في دوري الأبطال خلال 6 مواجهات, حتى تعثر أمام يوفنتوس على ملعب تورينو في إفتتاحية هذا الموسم من البطولة, وخسر أام السدية العجوز بهدف نظيف.

سيبحث تشلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا عن مواصلة سلسلة انتصاراته بعدما انتصر في الجولة الماضية على مالمو برباعية دون رد في لقاء الجولة الماضية، البلوز استطاع أن يخرج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها أمام اليوفي في الجولة قبل الماضية، وسيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث وتفادي اي مفاجأت في لقاء اليوم من أجل تأمين المركز الثاني وانتظار لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من أجل حسم المركز الأول وخاصة وأن الترشيحات تنصب في صالح تشيلسي ويوفنتوس لحسم أول بطاقتين في المجموعة والتأهل للدور ربع النهائي.

تشيلسي سيفتقد في لقاء اليوم للنجم روميلو لوكاكو الذي يعاني من الإصابة تعرض لها في الجولة قبل الماضية بالدوري الإنجليزي، وأوضحت والفحوصات التي خضع لها اللاعب إنه لن يعود قبل فترة التوقف الدولي في الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتواجد النجم الإيطالي جورجينيو في قلب الهجوم بجانب تيمو فيرنر من أجل الخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث وتأمين المركز الثاني في المجموعة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مالمو

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - أنتونيو روديجر -سيزار ازبيليكويتا - ماركوس الونسو

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش- نغولو كانتي - كريستيان بوليسيتش - كاي هافيرتز

خط الهجوم: تيمو فيرنر - جورجينيو

موعد مباراة تشيلسي ومالمو والقنوات الناقلة لها

تقام مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم ولقاء سهل أمام مالمو في تمام الساعة7:45 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 6:45 مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة تشيلسي ومالمو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD.

وفي الجانب الأخر يأمل الفريق السويدي في لقاء اليوم في تقديم أداء قوي أفضل من الذي قدمه في لقاء الجولة الماضية ولا سيما وأنه مني بالهزيمة برباعية دون رد، فريق مالمو فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى البلوز في القاء الجولة الماضية كما أنه ارتكب أخطاء دفاعية ساذجة تسببت في استقبال شباكه أربعة أهداف في اللقاء ليواصل الفريق نتائجه السلبية.

فريق مالمو خسر لقاء الجولة الأولى أمام يوفنتوس بثلاثية دون رد، وفي الجولة الثانية خسر من زينيت سانت بطرسبرج برباعية دون رد، وواصل مسيرته السلبية بالهزيمة من تشيلسي برباعية دون رد في الجولة الماضية، وسيخوض مالمو لقاء اليوم بتوازن من الدفاع والهجوم حيث يأمل الفريق في تفادي الهزيمة الرابعة على التوالي من أجل المنافسة على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

تشكيل مالمو المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: يوهان داهلين

خط الدفاع: أنيل أحمدودزيتش - لاسه نيلسين - فرانز برورسون

خط الوسط:إيريك لارسون - جو انجي برجيت

خط الوسط الهجومي: بونكي إينوسنت - إردال راكيب -أندريس كريستايانسين

خط الهجوم: فيليكو بيرمانشيفيتش -أنتونيو كولاك

معلومات مباراة تشيلسي ومالمو.

ما هو موعد مباراة تشيلسي ومالمو في دوري أبطال أوروبا؟

07:45 مساءاً بتوقيت مصر, 08:45 مساءاً بتوقيت السعودية, 06:45 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومالمو في التشامبيونزليج؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة تشيلسي ومالمو؟

دوري أبطال أوروبا - Champions League.

من هو معلق مباراة تشيلسي ومالمو؟

علي محمد علي.