تراند اليوم : بث مباشر برشلونة الان .. برشلونة ودينامو كييف مباشر HD برشلونة ضد دينامو كييف مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر

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برشلونة يطمح إلى الفوز من أجل زيادة فرصه في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما افتتح الموسم بطريقة مخيبة للغاية، بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.​

لكن برشلونة نجح في الفوز على دينامو كييف في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" بهدف دون رد، ليحصد النادي الكتالوني أول ثلاث نقاط له في البطولة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وذلك بخسارته في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ، ثم السقوط أمام بنفيكا بالنتيجة ذاتها في البرتغال، وأخيرًا الفوز على دينامو كييف في الجولة الماضية.

أما دينامو كييف، فيحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، وذلك بتعادله سلبيًا أمام بنفيكا في الجولة الأولى، لكنه تلقى هزيمة بخماسية دون رد من بايرن ميونخ في الجولة الثانية.

ولعب برشلونة أمام دينامو كييف في دور المجموعات خلال النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز على ملعب "كامب نو" بنتيجة 2-1، ثم حقق فوزًا عريضًا في أوكرانيا برباعية نظيفة

يستضيف الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين فريق دينامو كييف وضيفه برشلونة الإسباني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وستنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة. واختار سيرجي بارخوان المدرب المؤقت لبرشلونة التشكيلة التالية لفريقه لمواجهة مضيفه الأوكراني:يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وبنفيكا الوصيف بـ4 نقاط، فيما يقبع دينامو كييف في قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

بث مباشر برشلونة بث مباشر برشلونه اليوم ضد دينامو كييف برشلونة بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر برشلونة اليوم مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الكامب نو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يواصل برشلونة فصوله وعروضه "السخيفة"في الفترة الأخيرة حيث تعرض الفريق للهزيمة مرتين في أخر ثلاث مباريات وتعادل في لقاء واحد، فمنذ أن انتصر برشلونة على دينامو كييف في لقاء الجولة الثالثة لدوري الأبطال لم يعرف طعم الانتصار حيث خسر على ملعبه من ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض، ثم خسر من رايو فاليكانو بهدف دون رد الهزيمة التي كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش كومان مع برشلونة ليرحل المدرب الهولندي عن صفوف الفريق ويتولى سيرجي بارخوان مدرب برشلونة "ب" مهمة المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب جديد، وفي الظهور الأول لسيرجي بارخوان تعادل الفريق مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لمثله ليواصل الفريق نتائجه السلبية.

برشلونة سيخوض لقاء اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على فرصه وآماله في المنافسة على احدى بطاقتي الترشح للتأهل للدور القادم ولا سيما بعدما حسم بايرن ميونخ البطاقة الأولى بشكل شبه رسمي وبات الصراع على البطاقة الثانية بين برشلونة وبنفيكا البرتغالي.

وعلى كل حال جماهيربرشلونة حول العالم تدرك أن فريقه لم يعد الفريق المخيف كما كان في السابق ولا سيما وأنه على المستوى الأوروبي وخلال المباريات الثلاثة الماضية حقق الفوز في لقاء وخسر في مباراتين وتلقت شباكه 6 أهداف أي بواقع هدفين في كل لقاء ولم يحرز ألا هدف واحد فقط.

سيرجي بارخوان أعلن قائمة البرسا للقاء اليوم والتي شهدت تواجد فرينكي دي يونج وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي، عقب تعافيهم من الإصابة، وجاءت قائمة الفريق كالتالي،تير شتيجن - سيرجينو ديست - رونالد أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - عثمان ديمبلي - ممفيس ديباي - أنسو فاتي - يوسف ديمير - نيتو - فيليب كوتينيو - كليمنت لينجليت - لوك دي يونج - جوردي ألبا - فرينكي دي يونج - أوسكار مينجويزا - صامويل أومتيتي - إريك جارسيا - إيناكي بينا - نيكو - جافي - بالدي - ألفارو سانز.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام دينامو كييف

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة برشلونة اليوم في لقاء العودة امام دينامو كييف في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مراكش، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة برشلونة ودينامو كييف عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD.

وفي المقابل يسعى فريق دينامو كييف إلى الثأر من الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الفريق الكتالوني، فريق دينامو كييف تأزمت فرصه تماما في المنافسة على أول بطاقتين والتأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، وبات حاليا لا يملك أي فرصة سوا المنافسة على المركز الثالث المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، بطل أوكرانيا لم يحقق أي انتصار في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حيث تعادل في لقاء وخسر في مباراتين وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحرز أي هدف خلال مشواره في دوري الأبطال.

تشكيل دينامو كييف المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: دينيس بويكو

خط الدفاع: قيتالي ميكولينكو، أوليكساندر سيروتا، إيليا زبارني، توماسز كدزيورا

خط الوسط: دوي بينا، ميكولا شابارينكو، سيرهي سيدورتشوك

خط الهجوم: فيكتور تسيهانكوف، إليا شوكرين، فيتالي بويالسكي

معلومات مباراة برشلونة ودينامو كييف.

ما هو موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف في التشامبيونزليج؟

بي إن سبورت بريميوم 2 - beIN Premium 2.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة برشلونة ودينامو كييف؟

دوري أبطال أوروبا - Champions League.

من هو معلق مباراة برشلونة ودينامو كييف؟

خالد الحدي.