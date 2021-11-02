تراند اليوم : بث مباشر برشلونة الان HD مشاهدة برشلونة ضد دينامو كييف مباشر HD بث مباشر برشلونه اليوم مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

بث مباشر برشلونة ودينامو كييف مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد دينامو كييف مباشر مباراة برشلونة وودينامو كييف مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الكامب نو في تمام الساعة 19:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .استعاد برشلونة جزء كبير من رونقه وبريقه وقدم مباراة قوية أمام فالنسيا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني وحقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف، البرسا ظهر بمستوى متغير تماما عن الذي ظهر به خلال المباريات الماضية واستطاع أن يخرج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في أخر مباراتين أمام بنفيكا بدوري الأبطال بثلاث أهداف دون رد، وأتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

البرسا سيخوض لقاء اليوم باحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل التمسك بفرصه وآماله في المنافسة على احدى بطاقتي الترشح للتأهل للدور القادم، البرسا على المستوى الأوروبي لم يقدم الأداء المنتظر منه ومني بالهزيمة في مباراتين حيث تلقت شباكه 6 أهداف في أول مباراتين بواقع ثلاث أهداف في كل لقاء ولم يحرز الفريق أي هدف، وسيسعى كومان المدير الفني للفريق إلى استغلال الروح المعنوية العالية والمرتفعة للاعبين من أجل حصد أول انتصار له في دوري الأبطال.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام دينامو كييف

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف والقنوات الناقلة لها

يتجمع عشاق بارسا من أجل مشاهدة مباراة برشلونة اليوم أمام دينامو كييف والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة برشلونة ودينامو كييف عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD.

وفي المقابل يسعى فريق دينامو كييف عن تحقيق أول انتصار له في دور المجموعات بعدما تعادل في جولة وخسر في جولة، فرق دينامو كييف يدرك تماما أن لقاء اليوم سيكون في غاية الصعوبة في ظل رغبة البرسا في العودة للطريق الصحيح، فريق دينامو كييف حقق الفوز في أخر مبارياته بالدوري الأوكراني على إف سي لفيف برباعية مقابل هدف ويمني النفس باستغلال الفوز الأخير لتقديم أداء قوي امام البرسا في لقاء اليوم.

بطل أوكرانيا لم يحقق أي انتصار في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حيث تعادل في لقاء وخسر في لقاء وتلقت شباكه 5 أهداف ولم يحرز أي هدف خلال مشواره في دوري الأبطال.

تشكيل دينامو كييف المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: دينيس بويكو

خط الدفاع: قيتالي ميكولينكو، أوليكساندر سيروتا، إيليا زبارني، توماسز كدزيورا

خط الوسط: دوي بينا، ميكولا شابارينكو، سيرهي سيدورتشوك

خط الهجوم: فيكتور تسيهانكوف، إليا شوكرين، فيتالي بويالسكي