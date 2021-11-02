تراند اليوم : يوفنتوس بث مباشر HD بث مباشر مباراة يوفنتوس وزينيت مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر HD

مشاهدة مباراة يوفنتوس وزينيت مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أليانز ستاديوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة التونسية رادس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

يوفنتوس ضد زينيت.. السيدة العجوز في المقدمة

التقى الفريقان في 3 مواجهات سابقة, لم يخسر فيها اليوفي مطلقاً حيث تعادل في واحدة وفاز في مباراتين, كان آخرها الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف على أرض زينيت, ورغم العديد من التسديدات والتي بلغ عددها 37 تصويبة لم يتمكن زينيت من هز شباك اليوفي مطلقاً خلال المنافسات الأوروبية بينهما, ولدى يوفنتوس تاريخ طويل مع الفرق الروسية, فلقاء اليوم هو رقم 10 بين السيدة العجوز والروس في منافسات أوروبا, وهيمنة يوفنتوس تظهر من محافظته على نظافة شباكة في 6 لقاءات, وفوزه في 8 من أصل 9 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة, وكان آخر فوز للفريق الروسي أمام الفرق الإيطالية في عام 2012 أمام ميلان, ويبحث اليوم عن فوزه الثاني أمام الطليان وكسر الإكتساح الذي توضحه الأرقام, وعنفوان اليوفي يظهر بشدة على أرضخ, فقد فاز في 8 من آخر 9 مواجهات أوروبية له على الأرض, بما فيها سلسلة فوز مكونة من 4 مباريات على التوالي.

يتطلع يوفنتوس إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فريق اليوفي لم يقدم الأداء الهجومي المنتظر منه وان كان هيلاس فيرونا استطاع أن ينفوق على لاعبي السيدة العجوز واستغلال أنصاف الفرص التي أتيحت لهم في اللقاء.

يوفنتوس سيبحث عن الفوز الرابع على التوالي في البطولة الأوروبية ومواصلة سلسلة انتصاراته لتأمين الصدارة والاقتراب أكثر من التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية، اليوفي يدرك تماما أن الفريق الضيف سيبحث عن الثأر من هزيمة الجولة الماضية ولا سيما وأنه يأمل في احتلال المركز الثالث للتأهل للدوري الأوروبي

اليوفي يعتلي قمة ترتيب المجموعة برصيد9 نقاط بعدما فاز في المباريات الثلاثة ولم يتعادل أو يخسر أي لقاء وأحرز الفريق الإيطالي 5 أهداف ولم تتلقى شباكه أي هدف.

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة زينيت

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام زينيت

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو- جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - لوكا بيليجريني.

خط الوسط: أدريان رابيو- مانويل لوكاتيلي - فريدريكو بيرنارديسكي - وستون ماكيني - ديان كولوسيفسكي.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

موعد مباراة يوفنتوس وزينيت سانت بطرسبرغ والقنوات الناقلة لها

تذاع مباراة يوفنتوس وزينيت سانت بطرسبرغ عبر beIN Sports HD Premium وموقعنا يلا شوت توداي، وتقام مباراة يوفنتوس وزينيت سانت بطرسبرغ في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مراكش، الساعة 10:00بتوقيت مصر، الساعة 11:00بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي الجانب الأخر سيبحث زينيت في لقاء اليوم عن الثأر من الهزيمة الماضية التي تعرض لها على ملعبه ووسط جماهيره من السيدة العجوز والعودة إلى روسيا بالنقاط الثلاث لتأمين المركز الثالث أولا والحفاظ على فرصه في المنافسة على المركز الثاني ثانيا.

يقع زينيت حاليا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعدما فاز في لقاء وخسر في مباراتين ولم يتعادل وأحرز الفريق 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل زينيت الرسمي لمواجهة اليوفي

تشكيل زينيت المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: ستانيسلاف كريتسيوك

خط الدفاع: ديميتري شيستياكوف -ويلمار باريوس - ياروسلاف راكيتسكي

خط الوسط:دالير كوزياييف - أليكساي سوتورمين - دوغلاس سانتوس - وينديل